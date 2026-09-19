Inviolabilidad del domicilio

La Justicia anuló un allanamiento y dejó sin efecto un secuestro de cocaína en Santa Fe

La Cámara Penal consideró que no se acreditó el consentimiento del morador ni una situación de urgencia que habilitara a la policía a ingresar sin orden judicial. También cuestionó la credibilidad de algunos elementos del procedimiento.