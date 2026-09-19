Argumentos jurídicos y políticos

La Justicia ratificó un pilar del juicio por jurados: el fallo absolutorio es inapelable

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó una presentación de la Fiscalía que pretendía la inconstitucionalidad de esa norma, sosteniendo una jurisprudencia que fue convalidada por la Corte nacional. Qué pasa cuando el veredicto es de culpabilidad y los casos en Santa Fe.