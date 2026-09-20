Homicidio en Santa Fe

Acribillaron a un joven de 19 años en barrio San Agustín y buscan al asesino

Ezequiel López murió en el Hospital Iturraspe luego de recibir varios disparos. En la zona donde ocurrió el ataque los investigadores secuestraron vainas de calibres .22, 9 milímetros y .380, además de un cartucho intacto y rastros que serían de sangre.