Tras la suspensión de la audiencia donde pretendían endilgar nuevos delitos a los responsables de la firma Moderno House, denunciada por estafas en la entrega de viviendas prefabricadas, se fijó una nueva instancia judicial par ala próxima semana
Moderno House: habrá una nueva audiencia tras los reclamos de la querella y la fiscalía
La Oficina de Gestión Judicial reprogramó la instancia para el próximo martes. La decisión se produjo luego de la marcada disconformidad expresada por el bloque acusador ante la suspensión de la audiencia previa.
La Oficina de Gestión Judicial agendó una audiencia multipropósito para el martes 22 de septiembre a las 10:30 en la Sala 2 de los tribunales santafesinos, que estará a cargo del juez Lisandro Aguirre.
La fijación de esta fecha ocurre tras la suspensión del encuentro previsto para el 10 de septiembre, diferido solo 24 horas antes por decisión magistrada. La postergación generó un profundo malestar en el bloque acusador, integrado por la fiscal Jésica Bernard y el querellante José Ignacio Chigal, quienes cuestionaron con dureza la postergación del trámite.
La suspensión respondía al cambio de defensor del imputado Néstor Segovia y a reclamos de acceso al legajo planteados por las defensas. Frente a ello, la querella interpuso un recurso de revocatoria denunciando que se trató de "un claro ardid dilatorio” que el magistrado “no debió convalidar", señalando que la contraparte contó con "acceso completo e irrestricto a las actuaciones".
En el escrito impulsado en consonancia con la fiscalía, el abogado Chigal afirmó que la resolución judicial vulneró el principio contradictorio al no dar traslado previo a la acusación. Además, advirtió que postergar la discusión cautelar bajo fórmulas indeterminadas "incrementa de forma exponencial el peligro de fuga y el entorpecimiento probatorio" en el legajo.
Reclamos del bloque acusador
La fiscalía y la querella también rechazaron la decisión del juez de desdoblar la audiencia imputativa de la de revisión de medidas cautelares, en el que pretenden solicitar la prisión preventiva de los investigados.
Desde el bloque acusador recalcaron que la estrategia de separar ambos actos afecta la celeridad procesal y priva a las víctimas de una respuesta oportuna ante la gravedad de los hechos imputados.
El recurso de la querella remarcó que la supuesta indefensión alegada por los defensores constituye la "absoluta falsedad de la pretensión defensiva", respaldada por actas debidamente notificadas en el legajo. Asimismo, cuestionaron que el juez diera por veraces presentaciones unilaterales de las defensas sin verificar las constancias con el MPA.
A la audiencia multipropósito del próximo martes deberán comparecer los principales investigados: el titular del comercio, Néstor Gabriel Segovia, y Camila Dos Santos Rizzi, involucrada en la gestión de la empresa.
Derrotero judicial
El expediente judicial se inició en 2024 a partir de múltiples denuncias por contrataciones incumplidas en el local de la firma, ubicado en avenida Facundo Zuviría al 6600. Los damnificados entregaron sus ahorros para la construcción de viviendas prefabricadas que no fueron entregadas, generando un perjuicio económico estimado en 27 millones de pesos a valores de 2024.
Luego del fracaso de las mediaciones en el Área de Solución Pacífica de Conflictos, el caso fue archivado en abril de 2025 por considerar la fiscalía inicial que se trataba de un pleito civil. Sin embargo, tras la apelación interpuesta por Chigal, la Fiscal General María Cecilia Vranicich dispuso el desarchivo en mayo de 2026 y reasignó la causa a la fiscal Bernard.
En la actualidad, los acusados Segovia y Dos Santos Rizzi permanecen en libertad pero sujetos a medidas cautelares como la prohibición de salir del país. Durante la audiencia multipropósito de la próxima semana, la fiscalía y la querella esperan que les permitan formular una nueva imputación o, en su defecto, se fije para la brevedad una nueva instancia en la que hacerlo.