Un hombre de 52 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en la zona suroeste de la capital santafesina, luego de ser detectado por efectivos policiales realizando disparos de arma de fuego desde el patio de un domicilio.
Aprehendieron a un “tiratiros” en la zona suroeste de la ciudad
Se trata de un hombre de 52 años que fue sorprendido por personal del Comando Radioeléctrico. Todo ocurrió cerca de donde se cruzan las calles Uruguay y Lamadrid.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Comando Radioeléctrico (CRE) de la Unidad Regional I, quienes se encontraban concretando tareas de patrullaje preventivo en las inmediaciones de la intersección de las calles Uruguay y Lamadrid.
Según precisaron fuentes policiales, los uniformados escucharon detonaciones en la zona, por lo que solicitaron refuerzos a la Central de Emergencias 911 y acudieron de inmediato a verificar el sector.
Armado
Al llegar, advirtieron la presencia de un sujeto en el patio de una vivienda empuñando un arma.
Ante la voz de alto impartida por el personal, el sospechoso arrojó el armamento hacia un patio contiguo e intentó refugiarse corriendo hacia el interior de la casa.
Los efectivos ingresaron tras él y lograron reducirlo a los pocos metros.
En el lugar, la Policía incautó una pistola y constató el hallazgo de varias vainas servidas dispersas en el patio de la propiedad.
El aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 2a (Estación Sur), donde se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la Fiscalía en turno.