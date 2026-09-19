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La PDI desarticuló puntos de venta de droga en el oeste de Santa Fe

Cinco personas terminaron tras las rejas, luego de una serie de allanamientos realizados en los barrios Santa Rosa de Lima y Villa Hipódromo.

Fuerzas especiales de la Unidad Regional I colaboraron con las irrupciones. Foto: El LitoralFuerzas especiales de la Unidad Regional I colaboraron con las irrupciones. Foto: El Litoral
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En el marco de una investigación contra el narcomenudeo, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe concretó este jueves tres allanamientos en la capital provincial que culminaron con la detención de tres personas y la aprehensión de otras dos por infracción a la Ley Nacional de Drogas (N.º 23.737).

Los procedimientos se llevaron a cabo en fincas ubicadas sobre las calles Lisandro de la Torre al 4300 y Pedro de Vega al 4300.

Las medidas estuvieron a cargo de la División Microtráfico de la PDI Región I, que contó con el apoyo táctico del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), la Policía de Acción Táctica (PAT) y la brigada de Canes Detectores.

Algunos de los elementos incautados. Foto: El LitoralAlgunos de los elementos incautados. Foto: El Litoral

Acusados

Durante el operativo, fueron detenidos V. V. A. (42 años) por infracción a la Ley 23.737; y E. J. (19) y R. M. R. (43) por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

También quedaron en la mira de los investigadores J. L. M. (34) y R. M. R. (24), sometidos a la causa por infracción a la norma de drogas.

Asimismo, una mujer identificada como M. M. G. (27) quedó citada para la correspondiente audiencia imputativa.

Los allanamientos se realizaron en barrios Santa Rosa de Lima y Villa Hipódromo. Foto: El LitoralLos allanamientos se realizaron en barrios Santa Rosa de Lima y Villa Hipódromo. Foto: El Litoral

Material incautado

En los inmuebles registrados, el personal policial logró incautar una importante cantidad de elementos probatorios vinculados al fraccionamiento y comercialización de sustancias ilícitas: 22,48 gramos de cocaína, 26,46 gramos de marihuana, 3,6 gramos de semillas de cannabis y dos colillas de “porro”. También había casi dos millones de pesos.

Los uniformados hallaron también 19 teléfonos celulares, dos balanzas de precisión (una con restos de cocaína), un picador de marihuana (desmorrugador) y recortes de papel satinado utilizados habitualmente para el envoltorio de las dosis.

Todos los procedimientos fueron ejecutados bajo la orden de los fiscales intervinientes.

Tanto los sospechosos quedaron formalmente alojados y a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.

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