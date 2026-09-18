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Prisión preventiva para un delincuente que agredió y amenazó de muerte a un policía

El incidente ocurrió a principios de mes, en barrio Barranquitas Oeste, en la zona oeste de la capital provincial. El imputado tiene 28 años y permanecerá tras las rejas mientras continúe la investigación.

El incidente ocurrió en las calles de Barranquitas Oeste. Foto: ArchivoEl incidente ocurrió en las calles de Barranquitas Oeste. Foto: Archivo
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Un hombre de 28 años, cuyas iniciales son U. V. N. S., permanecerá privado de su libertad de manera preventiva en el marco de una causa penal por agredir y amenazar a un agente policial en la capital de la provincia de Santa Fe.

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La medida fue dictada por el juez Luis Octavio Silva tras avalar el pedido planteado por el fiscal Ignacio Lascurain durante una audiencia desarrollada en los tribunales santafesinos.

El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fundó la solicitud en el riesgo procesal existente y destacó la decisión del magistrado al rechazar las alternativas presentadas por la abogada defensora.

El hecho

Los episodios que dieron origen al legajo ocurrieron minutos antes de las 9 del viernes 4 de este mes, en inmediaciones de las calles Estrada y Bolivia.

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Personal de las fuerzas de seguridad acudió a la zona tras un aviso al 911 sobre la presencia de un sospechoso armado.

Al dar con el individuo y emitir la voz de alto, el imputado intentó darse a la fuga, lo que desencadenó una persecución a pie.

Al ser alcanzado por uno de los agentes, se produjo un forcejeo en el cual el agresor golpeó al uniformado, lo amenazó de muerte y se resistió al procedimiento antes de quedar finalmente aprehendido.

En el operativo, la policía secuestró una "tumbera" (arma de fuego de fabricación casera) que el hombre había arrojado a pocos metros durante la huida.

Los peritajes posteriores determinaron que el elemento se encontraba en condiciones precarias de mantenimiento, por lo que no resultaba apto para efectuar disparos.

Calificación

Al investigado se le atribuyó formalmente la autoría de los delitos de lesiones leves dolosas, amenazas y resistencia a la autoridad.

Continuará detenido mientras avanza la investigación judicial.

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