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Destrucción total de un camión tras un incendio en Sauce Viejo

Personal de Bomberos del Cuartel de Santo Tomé acudió a una emergencia registrada en la intersección de Villa Ocampo y Pasaje 14, donde se declaró un foco ígneo sobre un rodado de gran porte que se encontraba estacionado. La dotación logró extinguir las llamas, las cuales consumieron por completo el habitáculo de pasajeros y dañaron de forma parcial la zona del motor.

Los daños en el interior del rodado fueron totales. Foto: GentilezaLos daños en el interior del rodado fueron totales. Foto: Gentileza
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Durante las primeras horas del domingo, personal de bomberos acudió a un llamado de emergencia en jurisdicción de Sauce Viejo por un foco ígneo desencadenado en un vehículo de gran porte. La intervención fue requerida a las 1:41 de la madrugada, cuando se alertó a la central de emergencias sobre las llamas que devoraban un rodado estacionado en un terreno particular.

Al arribar a la intersección de la calle Villa Ocampo y Pasaje 14, los agentes constataron la veracidad de la denuncia al encontrar un camión Chevrolet modelo 714 de color blanco, fabricado en 1979 y propulsado a gasoil, envuelto en llamas. El vehículo permanecía ubicado en un lote de aproximadamente 20 por 20 metros, con el frente orientando hacia el cardinal sudoeste.

Tareas de extinción

En el lugar ya se encontraba presente el Comando Radioeléctrico, resguardando el perímetro y colaborando con el procedimiento. Asimismo, estuvo presente el propietario del bien, identificado en los registros oficiales como el señor J., quien presenció las maniobras del personal actuante.

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Para controlar la situación, los bomberos desplegaron una línea devanadera acoplada a la unidad técnica concurrentemente movilizada desde el Cuartel de Santo Tomé. Luego de varios minutos de labor sostenida, la dotación logró sofocar el incendio y asegurar la zona.

El parte operativo confirmó que el habitáculo de pasajeros resultó con afectaciones totales, en tanto que el compartimento del motor, el capó y el acumulador de energía sufrieron daños parciales. La unidad de bomberos completó las tareas de enfriamiento e inspección de rigor, retornando al cuartel a las 2:35 de la madrugada.

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