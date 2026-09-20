Se investiga

Destrucción total de un camión tras un incendio en Sauce Viejo

Personal de Bomberos del Cuartel de Santo Tomé acudió a una emergencia registrada en la intersección de Villa Ocampo y Pasaje 14, donde se declaró un foco ígneo sobre un rodado de gran porte que se encontraba estacionado. La dotación logró extinguir las llamas, las cuales consumieron por completo el habitáculo de pasajeros y dañaron de forma parcial la zona del motor.