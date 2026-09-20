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Detuvieron en Villa Lugano a un hombre con captura internacional por delitos sexuales

El sospechoso, de 36 años, fue identificado durante un procedimiento de rutina. Era buscado por la Justicia de La Matanza por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

El sospechoso fue identificado durante un procedimiento policial realizado este sábado en Villa Lugano.El sospechoso fue identificado durante un procedimiento policial realizado este sábado en Villa Lugano.
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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este sábado en Villa Lugano a un hombre de 36 años sobre quien pesaba un pedido de captura internacional por una causa vinculada a delitos contra la integridad sexual.

El sospechoso era buscado por la Justicia del Departamento Judicial de La Matanza por abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y corrupción de menores agravada.

Un llamado por un auto derivó en la detención

El procedimiento comenzó alrededor de las 8.20, cuando efectivos fueron enviados a una calle del barrio porteño tras un aviso sobre varios hombres que intentaban abrir un Chevrolet Aveo estacionado en la vía pública.

Al llegar, los agentes identificaron a las personas presentes y comprobaron que uno de ellos era el propietario del vehículo. El hombre explicó que había dejado las llaves adentro y que intentaban abrir una puerta con un alambre.

Tras verificar esa situación, los policías continuaron con la identificación de todos los involucrados.

La alerta en el sistema

Durante el procedimiento, uno de los hombres mantuvo una actitud hostil frente a los efectivos, lo que motivó una revisión más exhaustiva de sus datos.

Al consultar los sistemas informáticos de seguridad, los agentes detectaron que tenía vigente una orden de captura y detención emitida el 11 de septiembre de 2026.

La medida tenía alcance internacional y había sido requerida por autoridades judiciales de La Matanza.

Los delitos investigados

De acuerdo con la información oficial, el detenido está imputado en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la guarda y la convivencia preexistente.

La investigación incluye además el delito de corrupción de menores agravada, en concurso real con los otros hechos atribuidos.

Tras corroborarse la vigencia de la orden, los efectivos procedieron a detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

Quedó bajo custodia

La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial de La Matanza, encabezado por la jueza Carina Andrijasevich.

El hombre quedó alojado bajo custodia policial mientras continúan las actuaciones y se define su situación procesal en el expediente.

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