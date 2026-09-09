La Terminal de Ómnibus de Santa Fe fue escenario de una detención que puso fin a más de siete años de fuga. Un hombre de 37 años, buscado por una causa de robo agravado por el uso de armas, fue identificado por agentes de la Policía Federal Argentina durante un operativo preventivo y quedó finalmente a disposición de la Justicia.
Estuvo 7 años prófugo por robo y cayó en la terminal de ómnibus de Santa Fe
Un hombre de 37 años que tenía un pedido de captura vigente desde mayo de 2019 fue detenido por agentes de la Policía Federal durante un control de identificación en la Terminal de Ómnibus General Manuel Belgrano. Era requerido por la Justicia de Salta en una causa por robo agravado por el uso de armas.
El procedimiento se produjo en el marco del denominado "Operativo Prevención Federal", que contempla controles de identificación y recorridas en distintos puntos considerados estratégicos.
En ese contexto, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Santa Fe realizaban tareas de prevención dentro de la Terminal General Manuel Belgrano cuando decidieron identificar a uno de los pasajeros.
La consulta de sus datos personales en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) modificó el rumbo del procedimiento. El sistema arrojó que sobre el hombre pesaba un pedido de captura que permanecía vigente.
La orden había sido emitida por el Juzgado de Garantías de Octava Nominación de la provincia de Salta, en el marco de una investigación por robo agravado por el uso de armas.
Siete años lejos del radar judicial
Según la información reunida por los investigadores, el sospechoso había logrado mantenerse fuera del alcance de la Justicia desde mayo de 2019.
Durante ese período habría recorrido distintas ciudades del país, una estrategia que le habría permitido evitar durante años la concreción de la orden de detención que pesaba sobre él.
Sin embargo, el desplazamiento por la Terminal santafesina terminó por dejarlo nuevamente frente a un control policial.
Una vez confirmada la vigencia del pedido de captura, los agentes comunicaron la novedad a la autoridad judicial que interviene en la causa de origen. Desde ese juzgado se dispuso formalizar la detención y trasladar al hombre hasta la dependencia de la Policía Federal.
Consulta al sistema y fuga
La captura se produjo a partir de un procedimiento preventivo y de una herramienta fundamental para este tipo de controles: la consulta inmediata de los registros policiales y judiciales.
El operativo permitió establecer que el pasajero no sólo tenía antecedentes en otra jurisdicción, sino que además era requerido por una causa en la que se investiga un robo agravado por la utilización de armas.
Con la detención concretada, se iniciaron las actuaciones procesales correspondientes y se puso al hombre a disposición de la Justicia salteña.
La causa continuará ahora bajo la órbita del juzgado que había solicitado su captura, mientras se definen las medidas que correspondan respecto de su traslado y situación procesal.
El episodio volvió a poner en evidencia el papel de los controles de identificación en lugares de intenso movimiento de pasajeros, donde una consulta rutinaria puede terminar revelando que detrás de un viajero se encuentra una persona que lleva años siendo buscada por la Justicia.