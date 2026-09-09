Buscado desde 2019

Estuvo 7 años prófugo por robo y cayó en la terminal de ómnibus de Santa Fe

Un hombre de 37 años que tenía un pedido de captura vigente desde mayo de 2019 fue detenido por agentes de la Policía Federal durante un control de identificación en la Terminal de Ómnibus General Manuel Belgrano. Era requerido por la Justicia de Salta en una causa por robo agravado por el uso de armas.