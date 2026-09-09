Juicio abreviado

Condenaron a una mujer que intentó robar un celular en la Casa LGBTIQ+ de Santa Fe

Recibió siete meses de prisión efectiva y fue declarada reincidente. La pena fue unificada con una condena anterior y quedó establecida en tres años y siete meses de cumplimiento efectivo. Otro joven cumplirá condena de prisión efectiva por intentar sustraer una moto del patio de una casa en barrio Liceo Norte.