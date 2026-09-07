Un violento robo en la ciudad de Santa Fe casi termina en tragedia cuando un hombre recibió un disparo en el pecho. Este lunes, el delincuente que protagonizó los hechos reconoció su responsabilidad y firmó un juicio abreviado en el que le impusieron 15 años de prisión.
Condenado por el violento robo a una anciana y el intento de asesinato al vecino que quiso socorrerla
Se trata de Axel Lionel Oviedo, a quien impusieron 15 años de prisión y declararon reincidente por una serie de delitos cometidos en 2023 y 2024 en la ciudad de Santa Fe.
Axel Lionel Oviedo, de 29 años, admitió su culpabilidad ante el juez penal Gustavo Urdiales, quien presidió la audiencia realizada en la sala 7 del Anexo a Tribunales. La sentencia incluyó la declaración de reincidencia, debido a que Oviedo cuenta con condenas previas.
La resolución se adoptó a partir de la presentación del acuerdo al que arribaron el fiscal de la causa, Gonzalo Iglesias, y el defensor público Gustavo Durando. De esta forma, Oviedo evitó someterse a un juicio por jurados.
Armado
El 28 de octubre de 2023, cerca de las 20, en un domicilio de calle J.P. López al 4100, una mujer mayor se disponía a ingresar a su domicilio cuando fue abordada por dos delincuentes. Oviedo, junto a su cómplice Florencia Micaela Zapata, ingresó por la fuerza a la vivienda.
La mujer fue víctima de una agresión desmedida. La golpearon en el rostro, ataron con cables e intentaron amordazar mientras le sustraían cinco anillos y aros de oro y le exigían dinero en efectivo.
Al escuchar los ruidos, un vecino intervino para auxiliar a la mujer, momento en el cual los asaltantes escaparon. En plena huida, Oviedo disparó a quemarropa en el tórax del hombre, una "zona vital que refleja el dolo homicida". Afortunadamente, la intervención médica le salvó la vida.
Zapata fue retenida por vecinos y terminó condenada a 8 años de prisión por el robo. Oviedo logró escapar.
Hurtos, fuga y captura
La madrugada del 1 de febrero de 2024, Oviedo ingresó a una casa de calle Formosa al 6300 para sustraer una motocicleta Corven de 125 centímetros cúbicos, así como diversas pertenencias de la propietaria.
Momentos después, personal policial divisó al malhechor conduciendo el vehículo sustraído en la intersección de avenida Las Paredes y Misiones. Al recibir la orden de alto, Oviedo hizo caso omiso, emprendió la huida de forma repentina y aceleró su marcha por el carril del Metrobus.
Finalmente, fue capturado por el personal de la policía en las inmediaciones de la calle del Carril y Las Paredes. Fue imputado y quedó en prisión preventiva.
Este lunes, el juez Urdiales condenó a Oviedo como coautor de "robo calificado por uso de arma de fuego", autor de "tentativa de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con un arma de fuego y por criminis causa", "hurto", "hurto calificado vehículo perpetrado con llave verdadera sustraída" y "resistencia a la autoridad".