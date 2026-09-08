Condenaron al único delincuente detenido por la entradera a la casa de un jefe policial en el barrio Alfonso de la ciudad de Santa Fe.
Entradera en la casa de un jefe policial santafesino: condenaron al único detenido
Fue a través de un juicio abreviado que contó con la conformidad de las víctimas. La investigación continúa en pos de identificar al resto de la banda, compuesto por al menos otras cinco personas.
Se trata de Maximiliano Marcelo Valdez (36), quien fue herido de un disparo por la víctima, lo que aseguró su detención. A un mes del hecho, que ocurrió la madrugada del 5 de agosto, el imputado reconoció su culpabilidad y firmó un juicio abreviado.
El juez Pablo Busaniche homologó el acuerdo alcanzado por el fiscal Marcelo Nessier y los defensores particulares Julieta Carnaval y Francisco García Rossi, y condenó a Valdez a la pena de tres años de prisión cuya ejecución será condicional debido a la falta de antecedentes.
El delincuente fue hallado responsable del delito de “tentativa de robo doblemente calificado, por haber sido en poblado y en banda, y por haber sido cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada”.
Entradera
El grave suceso que motivó la condena tuvo lugar la madrugada del 5 de agosto de 2026, aproximadamente a la 1.30, en una vivienda de calle Mariano Moreno al 3600 perteneciente a un Subdirector de la Policía de Santa Fe.
Valdez, junto a un grupo de al menos otras cinco personas que aún no fueron identificadas, arribó al domicilio a bordo de dos motocicletas con la clara intención de perpetrar un asalto. Utilizando una barreta de hierro tipo ganzúa, los delincuentes forzaron el portón corredizo del garaje y, tras acceder al interior, rompieron a patadas la puerta de madera que conectaba con la vivienda familiar.
La banda no contaba con la inmediata reacción del propietario del inmueble, quien se despertó alertado por los ruidos. Para defender a su familia, que se encontraba durmiendo en un marco de total indefensión, el funcionario policial dio la voz de alto y, ante el avance de los intrusos que llegaron a apuntarle con un arma, repelió la agresión.
Efectuó una serie de disparos defensivos con su arma reglamentaria, obligando al grupo a escapar en estampida.
Baleado y condenado
La fuga de Valdez se vio interrumpida a unos 900 metros de la vivienda asaltada, en la intersección de calle Moreno y Pasaje Mitre, donde fue localizado y aprehendido por el personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) mientras yacía herido en el suelo junto a una motocicleta Honda Wave de 110 cc de color blanca sin dominio visible.
El delincuente presentaba lesiones de bala en su pierna izquierda que le causaron una fractura de fémur, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital José María Cullen.
Durante la audiencia de juicio abreviado, el fiscal Nessier se refirió a la gravedad de la conducta delictiva de la banda, señalando que "el robo fue ejecutado en horas de la madrugada, amparados por la nocturnidad, mientras la familia se encontraba durmiendo dentro de su hogar".
Además de los 3 años de prisión en suspenso, el juez Busaniche impuso estrictas reglas de conducta que Valdez deberá cumplir. Entre ellas, la prohibición absoluta de portar armas de fuego, mantener una distancia mínima de 500 metros de las víctimas y su vivienda, y abonar la suma de $1.500.000 en concepto de reparación por los daños materiales ocasionados en el domicilio.
La investigación continúa en pos de identificar al resto de los miembros de la banda.