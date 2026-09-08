Homicidio en Santa Fe

En barrio San Agustín: un hombre fue asesinado a tiros y un joven resultó herido

Un hombre de 38 años recibió varios impactos de bala, en la zona abdominal, durante un ataque ocurrido en Ceferino Namuncurá al 7200. Fue internado en el Hospital Iturraspe y operado, pero su estado se agravó durante la mañana del martes y finalmente murió. En el mismo hecho resultó herido un joven de 25 años.