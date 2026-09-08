La camioneta del médico mendocino que había quedado atrapada en Pampa del Leoncito, un área protegida de la provincia de San Juan, fue finalmente retirada un mes después del incidente. La Justicia provincial determinó además que el propietario del vehículo y su acompañante deberán afrontar multas por un total de $8,6 millones.
Retiraron la camioneta atrapada en San Juan tras un mes: su dueño deberá pagar $8,6 millones
El vehículo permaneció inmovilizado durante varias semanas en un sector protegido. Tras la extracción, las autoridades determinaron que dos personas deberán afrontar sanciones económicas por los daños ocasionados y las maniobras realizadas.
El operativo de extracción se llevó a cabo durante este fin de semana con la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional, integrantes de la Comisaría 33° de la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Los organismos supervisaron las tareas con el objetivo de evitar nuevos daños sobre el sector protegido.
La Justicia autorizó el operativo
Según informaron medios locales, la remoción fue autorizada por el Juzgado de Paz de Calingasta, a cargo del juez Andrés Troche. El magistrado estableció las condiciones bajo las cuales debía realizarse el procedimiento y dispuso que los organismos que participaron dejaran constancia de las tareas mediante un acta.
La medida permitió avanzar con la extracción de la 4x4, que permanecía inmovilizada en el lugar desde el episodio y había quedado bajo custodia durante las semanas posteriores.
Cuánto deberán pagar
Luego de la evaluación realizada sobre el impacto provocado, se estableció que Agustín Añó, propietario de la camioneta, y Pablo Andrés Abraham, quien lo acompañaba, deberán pagar una multa individual de $4,3 millones.
De esta manera, ambos deberán desembolsar en conjunto $8,6 millones. La sanción fue fijada por el daño ocasionado por el ingreso del vehículo al área protegida y por las maniobras posteriores que se realizaron para intentar retirar el rodado luego de que quedara encallado.
Las huellas permanecen en el terreno
A casi un mes del episodio, el sector recuperó el aspecto de arcilla quebradiza que tenía originalmente. Sin embargo, las marcas provocadas por el paso y las maniobras de la camioneta todavía permanecen visibles.
De acuerdo con el análisis realizado, los surcos alcanzan hasta 25 centímetros de profundidad y el proceso de recuperación del terreno podría demandar unos 80 años.
El vehículo permaneció bajo custodia
Durante el tiempo que la camioneta permaneció inmovilizada, el sector fue vigilado por personal de Gendarmería Nacional. La custodia tuvo como finalidad impedir que el vehículo fuera retirado sin la autorización correspondiente.
Finalmente, con la aprobación judicial y bajo la supervisión de los organismos intervinientes, se concretó el operativo que permitió sacar la camioneta del área protegida.