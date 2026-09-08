Santo Tomé

Otra vez vandalizaron la escuela Agustín Araya: cables arrancados, destrozos y clases suspendidas

Delincuentes ingresaron durante la madrugada al establecimiento ubicado en barrio Las Vegas y provocaron importantes daños en la instalación eléctrica. También se llevaron caños de los equipos de aire acondicionado y algunos caloventores. La comunidad educativa debió suspender las actividades ante el riesgo que representaban las conexiones expuestas.