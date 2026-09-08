Un insólito episodio ocurrido en una estación de servicio de la ciudad de San Juan quedó registrado por las cámaras de seguridad y comenzó a circular en redes sociales. Un automovilista cargó combustible y, cuando llegó el momento de pagar, puso en marcha el vehículo y se retiró del lugar.
Cargó combustible, aceleró y escapó sin pagar: quedó registrado por las cámaras
El episodio ocurrió en una estación de servicio de la ciudad de San Juan. El conductor fue captado por las cámaras de seguridad cuando se retiró del lugar sin abonar la carga.
El hecho tuvo lugar en la estación de servicio, ubicada en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Esteban Echeverría. Según muestran las imágenes difundidas, el conductor ingresó al establecimiento y se ubicó junto a uno de los surtidores.
Un playero se acercó al vehículo y realizó la carga de combustible con normalidad. Todo parecía desarrollarse como una operación habitual hasta que finalizó el procedimiento y llegó el momento de efectuar el pago correspondiente.
La maniobra quedó registrada
De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el conductor arrancó de manera repentina y atravesó la playa de la estación para abandonar el lugar. Luego tomó una de las calles cercanas y desapareció rápidamente de la zona.
La maniobra tomó por sorpresa al trabajador que había realizado la carga. En el video puede observarse cómo el playero queda en el lugar mientras el vehículo se aleja sin que pueda impedir la huida.
El episodio comenzó a viralizarse durante las últimas horas, acompañado por un pedido para obtener información que permita identificar tanto al automóvil como a la persona que se encontraba al volante.
Buscan identificar al conductor
Las imágenes de las cámaras de seguridad podrían convertirse además en un elemento de utilidad para avanzar con una eventual denuncia por lo ocurrido. Hasta el momento, el material difundido tiene como principal objetivo aportar datos sobre el vehículo involucrado.
La situación generó repercusión en redes sociales debido a que toda la secuencia quedó registrada: desde el momento en que el automóvil ingresó a la estación hasta la rápida salida posterior a la carga de combustible.
El caso ocurrió en un punto de la capital sanjuanina y volvió a poner el foco sobre una modalidad en la que los conductores abandonan estaciones de servicio luego de cargar combustible sin completar el pago correspondiente.