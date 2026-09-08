Audiencia de apelación

Vuelve a tribunales el caso del portero condenado por abuso en una escuela privada de Santa Fe

La Cámara de Apelaciones revisará este miércoles la condena a 9 años y 6 meses de prisión impuesta a Tadeo Alejo Azcurra por el abuso sexual de una alumna de 7 años. La defensa pidió que se revoque el fallo y se absuelva al acusado; la fiscalía reclamará que se confirme la sentencia y la querella sólo cuestionará el monto de la pena.