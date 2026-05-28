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“Si llamás al 911 te mato”

Presa por intentar robarle el celular a una empleada de la Casa LGBTIQ+ de Santa Fe

Un violento episodio registrado la semana pasada en el suroeste de la capital provincial finalizó este miércoles en los tribunales locales, con la prisión preventiva para una mujer la cual también fue imputada por amenazas.

El edificio está ubicado en la esquina de San José y M. Zazpe, en el suroeste de la ciudad. Foto: ArchivoEl edificio está ubicado en la esquina de San José y M. Zazpe, en el suroeste de la ciudad. Foto: Archivo
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La Justicia provincial dispuso este miércoles la prisión preventiva sin plazo para una mujer de 32 años acusada de haber intentado robar un teléfono celular y luego amenazar de muerte a una trabajadora de la Casa LGBTIQ+ de Santa Fe, un espacio estatal dedicado a la promoción de derechos y la contención social en la capital provincial.

El juez penal de Santa Fe, Sebastián Szeifert, dictó la cautelar para Solange Antonela Bonelli en una audiencia en la que intervino la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Rosana Peresin, mientras que la imputada fue asistida por la defensora pública Virginia Segado.

Celular secuestrado en una causa por abuso sexual en Pilar. Foto: GentilezaEl hurto frustrado de un celular terminó con una mujer tras las rejas. Foto ilustrativa

Durante la audiencia, el magistrado escuchó el relato de la víctima y posteriormente hizo uso de la palabra la propia imputada. La defensa se opuso al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía y solicitó que Bonelli recuperara la libertad bajo medidas alternativas.

Entre las propuestas planteadas se incluyó la fijación de domicilio en la vivienda de su padre, quien actuaría como guardador, además de la imposición de una prohibición de acercamiento y contacto respecto de la víctima.

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Sin embargo, el juez Szeifert rechazó las alternativas y resolvió disponer la prisión preventiva de la acusada, quien actualmente permanece alojada en la Estación Transitoria.

El hecho investigado

De acuerdo con la atribución delictiva expuesta por la Fiscalía, el episodio ocurrió el jueves 21 de mayo alrededor de las 7.30 de la mañana en la Casa LGBTIQ+ de Santa Fe, ubicada sobre calle San José al 1700 y dependiente de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia.

Según la investigación, Bonelli ingresó al lugar y sustrajo un teléfono celular que se encontraba sobre un escritorio. No obstante, la dueña del aparato advirtió la maniobra, confrontó a la acusada y logró recuperar el dispositivo.

patrullero“Llamá al 911, después vuelvo y te mato”, amenazó la mujer y quedó detenida. Foto: Archivo

Siempre de acuerdo con la imputación, tras frustrarse el apoderamiento del teléfono la mujer comenzó a gritar amenazas contra la trabajadora y lanzó la frase: “Llamá al 911, después vuelvo y te mato”.

A raíz de esa secuencia, la Fiscalía le atribuyó los delitos de tentativa de hurto y amenazas simples.

Espacio de asistencia y contención

La Casa LGBTIQ+ Santa Fe funciona como un espacio público de integración, promoción de derechos y contención social. Allí tiene sede la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia y se desarrollan distintas actividades culturales y comunitarias.

El edificio está ubicado en la esquina de San José y Monseñor Zazpe, en el sector suroeste de la ciudad, donde además se brindan servicios de asesoramiento legal, orientación ante situaciones de discriminación, acceso a bibliografía especializada y talleres destinados a la comunidad.

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