Violento tras las rejas

En Arroyo Leyes: amenazó con una cuchilla al chofer y pasajeros de un micro; terminó detenido

El episodio ocurrió a bordo de una unidad de la Línea C Verde y se viralizó rápidamente en redes sociales. La investigación policial permitió identificar al sospechoso, secuestrar el arma blanca utilizada en el hecho y poner al hombre a disposición del Ministerio Público de la Acusación.