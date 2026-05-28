Una secuencia de amenazas a bordo de un colectivo de la Línea C Verde, ocurrida en jurisdicción de Arroyo Leyes y difundida rápidamente por redes sociales, derivó en la aprehensión de un hombre mayor de edad y el secuestro del cuchillo que habría utilizado durante el incidente.
En Arroyo Leyes: amenazó con una cuchilla al chofer y pasajeros de un micro; terminó detenido
El episodio ocurrió a bordo de una unidad de la Línea C Verde y se viralizó rápidamente en redes sociales. La investigación policial permitió identificar al sospechoso, secuestrar el arma blanca utilizada en el hecho y poner al hombre a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
El procedimiento fue concretado por personal de la Subcomisaría 20ª, dependiente de la Sexta Zona de Inspección, luego de una investigación iniciada de oficio a partir de un video que comenzó a circular durante las primeras horas de la mañana en grupos de mensajería instantánea.
En las imágenes se observaba a un individuo descender de una unidad del transporte urbano en inmediaciones de Ruta Provincial Nº 1 y calle 112, mientras exhibía un arma blanca de importantes dimensiones y lanzaba amenazas contra el chofer y algunos pasajeros que se encontraban en el lugar.
La viralización del episodio generó preocupación entre vecinos de la zona y motivó una rápida intervención policial. Los agentes comenzaron con tareas investigativas y, en ese marco, recolectaron testimonios considerados clave para esclarecer lo sucedido.
Uno de los datos obtenidos permitió descartar cualquier participación de alumnos de un establecimiento educativo cercano, hipótesis que había comenzado a circular de manera informal en algunos sectores de la comunidad tras conocerse el video.
La pista que condujo al sospechoso
Con el avance de las averiguaciones, los uniformados lograron establecer la identidad del presunto autor del hecho. A partir de allí, una comisión policial se trasladó hasta una vivienda ubicada dentro de la jurisdicción de Arroyo Leyes con el objetivo de realizar una requisa.
Según fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos y en compañía de su esposa, el hombre señalado —identificado por las iniciales L.U.— accedió a colaborar con el procedimiento y efectuó la entrega voluntaria del cuchillo buscado por los investigadores.
Se trataba de un cuchillo tipo campo, con mango de madera y astas, hoja de aproximadamente 16 centímetros y una vaina de cuero artesanal. El arma fue secuestrada preventivamente debido a que presentaba características coincidentes con la observada en la filmación viralizada.
Tras el hallazgo del elemento, los policías concretaron la aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.
Intervención judicial
Del caso fue informado el fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), organismo que dispuso las primeras medidas procesales y el avance de la investigación para determinar el contexto y las responsabilidades en torno al episodio.
Desde la Jefatura de la Unidad Regional I destacaron el rápido accionar del personal actuante y remarcaron la importancia de la denuncia temprana y de la utilización de la línea de emergencias 911 ante situaciones de riesgo o alteraciones del orden público.
El episodio, que alcanzó amplia difusión en redes sociales durante las últimas horas, volvió a poner en foco la preocupación por hechos violentos ocurridos en espacios públicos y el impacto que generan entre usuarios del transporte y vecinos de la región costera.