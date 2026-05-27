El Cuerpo Médico Forense de San Carlos de Bariloche presentó el informe preliminar de la autopsia realizada a Ana Lía Corte, la mujer de 52 años hallada sin vida en un barranco del barrio Arrayanes. El análisis forense determinó que la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco no traumático.
Caso Ana Lía Corte: la Justicia confirmó la causa de muerte de la mujer hallada en Bariloche
El informe preliminar forense sobre los restos de la mujer hallada en Río Negro descartó indicios de criminalidad. El cuerpo presentaba signos de acción de animales de la zona.
De acuerdo con el documento emitido por las autoridades judiciales, el examen determinó la ausencia de indicios de criminalidad en el deceso.
Respecto a las condiciones en las que se encontraron los restos de la víctima, los especialistas indicaron que el estado del cuerpo se produjo a causa del ataque de animales presentes en el área del hallazgo. Tras concluir las pericias, el Ministerio Público Fiscal dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares.
El proceso de búsqueda
Ana Lía Corte se encontraba desaparecida desde el viernes 8 de mayo, jornada en la que su familia radicó la denuncia formal por paradero. La mujer se desempeñaba como instructora de purna yoga en la ciudad rionegrina.
En el marco de las tareas de investigación, las fiscales Cendón y Ocampo recopilaron registros fílmicos para reconstruir su itinerario. Una cámara de seguridad perteneciente a una unidad de la línea 51 de transporte urbano captó a la mujer a las 11:18 de ese viernes, tras abordar el vehículo en la avenida Pioneros.
Elementos de la investigación
Las imágenes viales constataron que Corte descendió en la última parada del recorrido, en las proximidades de las instalaciones de la empresa Tres de Mayo. Al momento de ausentarse de su domicilio, la mujer vestía una campera, portaba una mochila con su medicación personal y no llevaba consigo teléfono celular ni documentación filiatoria.
La búsqueda finalizó este martes por la noche con el hallazgo del cuerpo en un sector de descampado y barrancos de la localidad andina. Las autoridades judiciales confirmaron que mantendrán abiertas las actuaciones correspondientes hasta la finalización de los estudios complementarios de laboratorio.