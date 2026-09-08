En el marco de una causa que investiga el robo de un vehículo y amedrentamientos posteriores, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió a dos hombres de 26 y 27 años, tras un operativo concretado este martes en la capital de la provincia de Santa Fe.
Cayó una dupla acusada por el robo de una moto y amenazas a la víctima
Se trata de dos jóvenes de 26 y 27 años y fueron atrapados en barrio Punta Norte de la capital provincial. El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones.
El hecho que trata de esclarecerse se registró durante la madrugada del pasado 14 de agosto en una vivienda ubicada sobre la calle Arenales.
De acuerdo con la denuncia formulada por el damnificado, desconocidos forzaron la puerta del garaje de la propiedad y sustrajeron una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, de color rojo.
A partir del hecho, efectivos de la Sección Automotores de la PDI iniciaron una serie de tareas de inteligencia para reconstruir la secuencia e identificar a los sospechosos.
La pesquisa permitió individualizar a tres hombres y ubicar sus domicilios.
Con los datos reunidos, la Justicia ordenó el registro de dos inmuebles en la ciudad de Santa Fe.
Operativo
Las medidas contaron con la participación de tropas de irrupción y personal especializado.
Uno de los procedimientos se llevó a cabo en un domicilio de calle Juan Bautista de La Sale al 4700, en barrio Punta Norte, donde se efectivizó la captura de la dupla implicada.
Por disposición de la fiscal Rosana Peresín, los aprehendidos fueron trasladados a sede policial para los trámites legales.
Ambas personas quedaron notificadas en una causa paralela por el delito de amenazas, y la Justicia les dictó una medida restrictiva que les prohíbe terminantemente acercarse o contactar a la víctima.