Pesquisa y sorpresa

Un alumno de 15 años fue detenido por el robo y los destrozos en la escuela Araya de Santo Tomé

El adolescente fue aprehendido durante un procedimiento realizado en su domicilio, luego de que testigos lo señalaran como presunto autor del robo de cables y cañerías ocurrido en la escuela de barrio Las Vegas. El parte policial indica además que había sido detenido previamente por otros tres hechos de características similares.