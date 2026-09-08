La historia de la Escuela N.º 49 “Dr. Agustín Araya”, de Santo Tomé, sumó este martes un nuevo capítulo. Esta vez, el desenlace llegó de la mano de una detención: la policía aprehendió a un adolescente de 15 años, señalado como presunto autor del robo y los destrozos cometidos durante la madrugada en el edificio ubicado en la esquina de Estados Unidos de México y Richieri, en barrio Las Vegas.
Un alumno de 15 años fue detenido por el robo y los destrozos en la escuela Araya de Santo Tomé
El adolescente fue aprehendido durante un procedimiento realizado en su domicilio, luego de que testigos lo señalaran como presunto autor del robo de cables y cañerías ocurrido en la escuela de barrio Las Vegas. El parte policial indica además que había sido detenido previamente por otros tres hechos de características similares.
El dato que agrega particular gravedad al episodio es que el sospechoso sería alumno de la propia institución educativa.
La intervención policial se produjo luego de que personal de la Comisaría de Distrito 23ª de la Unidad Regional I fuera comisionado hasta la escuela. Al ingresar, los responsables del establecimiento advirtieron nuevamente el faltante de cables y distintas cañerías, en un episodio que obligó a suspender las actividades por las condiciones en que quedó parte de la instalación eléctrica.
Según consta en un informe policial, algunos testigos ocasionales señalaron al adolescente como quien habría cometido el hecho. A partir de esa información, efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron una requisa en el domicilio del menor y concretaron su aprehensión.
Por tratarse de un adolescente, el procedimiento fue trasladado a la División Asuntos Juveniles de la Unidad Regional I, dependencia especializada que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.
Una escuela castigada
El robo se produjo apenas horas después de que la comunidad educativa volviera a encontrarse con una escena de destrucción. Tal como informó El Litoral, los intrusos habían arrancado cables correspondientes a tres aulas y al pasillo de acceso. También fueron sustraídos caños pertenecientes a equipos de aire acondicionado y algunos caloventores.
Los cables quedaron tendidos en distintos sectores del edificio, mientras que las conexiones expuestas generaron una situación de riesgo que llevó a suspender las clases y aguardar la intervención de los peritos antes de normalizar el ingreso al establecimiento.
El episodio, además, no aparece aislado. Desde la comunidad educativa habían advertido que la escuela sufrió otros robos en las últimas semanas. Apenas dos semanas antes, delincuentes habían cortado y sustraído cables vinculados con el servicio de internet y también habían robado puertas de aluminio de los baños utilizados por los alumnos.
La sucesión de ataques había generado un fuerte reclamo por mayores medidas de prevención y seguridad en las inmediaciones de la escuela. Ahora, la investigación policial logró avanzar con la identificación y aprehensión de un sospechoso.
Tres hechos similares
El informe incorpora otro dato que deberá ser evaluado por la Justicia: según se informó oficialmente, el adolescente de 15 años había sido detenido previamente por otros tres hechos delictivos de características similares ocurridos durante los últimos días.
La situación quedó en manos de la División Asuntos Juveniles de la Unidad Regional I, mientras se aguardan las directivas de la Fiscalía a cargo del fiscal Ceccini.
Por tratarse de un menor de edad, su situación será analizada dentro del régimen de responsabilidad penal juvenil correspondiente. La investigación deberá determinar ahora cuál fue su participación concreta en el robo perpetrado en la Escuela Agustín Araya y si existen elementos que permitan vincularlo con los otros episodios mencionados.