Un sujeto de 36 años, identificado como Maximiliano Marcelo Valdez, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras admitir su participación en un violento intento de robo en barrio Alfonso de la ciudad de Santa Fe.
Condenaron a un hombre que resultó baleado al intentar asaltar una vivienda en barrio Alfonso
Tiene 36 años y fue sentenciado a tres años de prisión condicional, en un juicio de procedimiento abreviado. Los investigadores todavía buscan al menos a cinco sujetos que fueron cómplices suyos en el ataque.
Además de la pena condicional, la Justicia le impuso el pago de una reparación simbólica de 1.500.000 pesos por los daños materiales ocasionados en la vivienda de la víctima.
El fallo fue dictado por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio de procedimiento abreviado desarrollado en los tribunales de la capital provincial.
La investigación está a cargo del fiscal Marcelo Nessier, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En banda
El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada del pasado miércoles 5 del mes anterior, en un domicilio de calle Moreno al 3.600.
Valdez llegó al lugar a bordo de motocicletas junto a al menos otros cinco cómplices, todos provistos de armas de fuego.
Tras violentar el portón del garaje con una barreta de hierro, el grupo forzó a patadas la puerta de ingreso principal.
Sin embargo, el robo se vio frustrado cuando el propietario de la finca repelió el ingreso a disparos con un arma de fuego.
Uno de los proyectiles impactó en la pierna de Valdez, mientras que sus acompañantes lograron darse a la fuga.
Minutos después, efectivos policiales aprehendieron al delincuente herido en la intersección de calle Moreno y Pasaje Mitre.
Causa abierta
El fiscal Nessier explicó que para fijar la modalidad condicional de la condena se valoró el impacto físico que sufrió el imputado.
A raíz del disparo, Valdez debió ser intervenido quirúrgicamente por una fractura que le dejará secuelas permanentes en su movilidad.
Valdez fue declarado coautor de tentativa de robo calificado por ser cometido en poblado y en banda, y por el uso de armas de fuego cuya aptitud de disparo no pudo ser acreditada.
La resolución contó con la conformidad de la víctima y la defensa. En tanto, la causa continúa abierta para dar con el paradero de los coautores, quienes permanecen prófugos.