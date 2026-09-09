Violencia en Santa Fe

Balearon a un hombre en un complejo deportivo y horas después atacaron a su hermano; un detenido

Maximiliano, de 34 años, recibió múltiples disparos en un complejo deportivo y quedó internado en estado reservado. Tres horas después, su hermano Eduardo, de 36, fue herido en medio de una violenta pelea entre vecinos. Por el segundo ataque hay un hombre detenido.