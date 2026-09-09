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Violencia en Santa Fe

Balearon a un hombre en un complejo deportivo y horas después atacaron a su hermano; un detenido

Maximiliano, de 34 años, recibió múltiples disparos en un complejo deportivo y quedó internado en estado reservado. Tres horas después, su hermano Eduardo, de 36, fue herido en medio de una violenta pelea entre vecinos. Por el segundo ataque hay un hombre detenido.

Las víctimas fueron asistidas en el hospital Iturraspe. Foto: archivo El LitoralLas víctimas fueron asistidas en el hospital Iturraspe. Foto: archivo El Litoral
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Durante la noche del martes la violencia volvió a golpear con fuerza en la zona norte de la ciudad y dejó una llamativa coincidencia detrás de dos episodios: dos hermanos fueron alcanzados por disparos en ataques diferentes, separados por apenas unas horas.

El primero de los hechos se produjo alrededor de las 22.30 en un complejo deportivo. Hasta allí había concurrido Maximiliano A., de 34 años, quien permanecía en el sector destinado a las canchas de fútbol 5.

En determinado momento, un hombre irrumpió en el predio y, sin que trascendieran mayores detalles sobre lo ocurrido previamente, efectuó varios disparos directamente contra el hombre. Después del ataque, el agresor escapó del lugar.

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Maximiliano sufrió múltiples heridas de arma de fuego y debió ser llevado de urgencia en un automóvil particular hasta un centro asistencial. Debido a la gravedad de las lesiones, fue ingresado al quirófano y quedó internado en estado reservado.

Horas después, la escena de violencia se trasladó a otro sector de la zona norte. Cerca de la 1.30, numerosos llamados al 911 advirtieron sobre una pelea y una balacera en inmediaciones de calle Chaco al 6400.

Una pelea que terminó a los tiros

Cuando los primeros móviles policiales arribaron al lugar, encontraron una situación sumamente conflictiva, con vecinos enfrentados y agresiones físicas en plena vía pública.

En medio de ese escenario, un hombre de 38 años habría extraído un arma de fuego y comenzó a disparar. Los tiros no sólo pusieron en peligro a quienes se encontraban en el lugar, sino también a los propios agentes que habían llegado para intervenir.

hospital Iturraspe heridos de balaEl arma de fuego que fue secuestrada. Foto: Gentileza

Fue entonces cuando Eduardo A., de 36 años, resultó alcanzado por varios proyectiles. El hombre es hermano de Maximiliano, quien había sido baleado unas tres horas antes.

Eduardo recibió múltiples impactos, principalmente en la región abdominal. La urgencia del cuadro y la tensión que dominaba la zona hicieron que vecinos colaboraran para sacarlo rápidamente del lugar. El herido fue colocado en la caja de un patrullero y trasladado de inmediato para recibir asistencia médica.

Agresor detenido

El presunto autor de los disparos fue reducido y detenido en el lugar. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola que será sometida a las correspondientes pericias.

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La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación y el caso fue encuadrado provisoriamente como tentativa de homicidio. En paralelo, efectivos de la Policía de Investigaciones realizaron los trabajos de rigor para levantar rastros, recoger evidencias y efectuar los peritajes balísticos.

Ahora los investigadores procuran reconstruir qué ocurrió en cada uno de los episodios y, sobre todo, establecer si se trata de hechos independientes o si existe un hilo conductor entre ambos. Una de las líneas que se analiza es la posible participación del detenido en el ataque ocurrido horas antes en el complejo deportivo.

Por el momento, esa eventual conexión no fue confirmada y forma parte de las diligencias que se encuentran en marcha.

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