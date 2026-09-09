Arsenio Ramírez, de 45 años, fue encontrado muerto este martes en la zona conocida como Isla Paloma, en inmediaciones de Ituzaingó, Corrientes. El hombre era buscado desde el 22 de agosto, cuando salió a pescar y no regresó a su domicilio.
Hallaron muerto a un hombre que salió a pescar y no volvió en Corrientes
El cuerpo fue localizado tras un amplio operativo de rastrillaje y quedó a disposición de la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para establecer qué ocurrió.
El hallazgo se produjo durante la mañana, luego de más de dos semanas de operativo. Tras localizar el cuerpo, los efectivos realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente lo trasladaron a la Morgue Judicial.
En ese lugar se llevará adelante una autopsia médico-legal para determinar las causas del fallecimiento. Hasta el momento, no se informó oficialmente qué provocó la muerte.
Cómo comenzó la búsqueda
El operativo se inició después de que un familiar de Ramírez se presentara ante la Policía para denunciar que el hombre no había regresado a su casa luego de salir a pescar.
A partir de esa denuncia, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Ituzaingó comenzaron las tareas para localizarlo. También participaron agentes de la Comisaría de Distrito Isla Apipé Grande y personal de otras áreas de la Policía de Corrientes.
Los procedimientos se extendieron durante más de dos semanas y abarcaron distintos sectores de la zona donde se había iniciado la búsqueda.
Rastrillajes por tierra y aire
Durante el operativo se realizaron rastrillajes tanto terrestres como aéreos, de acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento.
Las tareas permitieron recorrer diferentes puntos del área hasta que finalmente, durante la mañana de este martes, los efectivos llegaron a Isla Paloma y encontraron el cuerpo de Ramírez.
Luego del hallazgo, el personal policial llevó adelante las actuaciones correspondientes en el lugar. Posteriormente, el cuerpo fue extraído y trasladado a la Morgue Judicial.
La autopsia determinará las causas
El próximo paso de la investigación estará centrado en la autopsia médico-legal. El estudio permitirá aportar elementos para establecer las circunstancias en las que murió Ramírez.
Por ahora, las autoridades no comunicaron oficialmente la causa del fallecimiento. Los investigadores aguardan los resultados del procedimiento para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.
Mientras tanto, continúan las actuaciones sumariales en la dependencia policial correspondiente con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.
El hombre había desaparecido el 22 de agosto
Ramírez había sido visto por última vez el 22 de agosto, cuando salió a pescar en la zona de Ituzaingó. Como no regresó a su domicilio, un familiar realizó la denuncia ante la Policía.
Desde entonces se puso en marcha el operativo que involucró a distintas dependencias de la Policía de Corrientes y que se extendió por más de dos semanas.
El hallazgo de este martes puso fin a la búsqueda, aunque todavía resta conocer el resultado de la autopsia para determinar qué ocurrió con el hombre antes de su muerte.