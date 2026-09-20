Un operativo del Comando Radioeléctrico de Santa Fe culminó durante la madrugada de este domingo con la aprehensión de un hombre de 39 años, acusado de haber ingresado a robar en la vivienda de un reconocido futbolista de la primera división del Club Atlético Unión.
Detuvieron a un hombre por robar en la casa de un futbolista de Unión
Ocurrió en barrio Barranquitas, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. El sospechoso tiene 39 años y fue atrapado por el Comando Radioeléctrico. La víctima había sido Tarragona.
El procedimiento se desencadenó a las 2:20 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió a un pedido de auxilio emitido por la Central de Emergencias 911.
El patrullero llegó el lugar indicado, cerca del cruce de calles Saavedra y Ruperto Godoy, en barrio Barranquitas, en la zona oeste de la capital provincial.
Los efectivos se entrevistaron con la víctima, un hombre de 35 años que forma parte del plantel titular del “tatengue”, quien denunció que horas antes un desconocido había entrado a su domicilio.
El damnificado, el delantero Cristian Tarragona, relató que el delincuente le sustrajo documentación personal, una cartera y una caña de pescar, entre otros elementos.
Sin embargo, el accionar del ladrón quedó registrado en cámaras de seguridad del inmueble, lo que permitió a los uniformados observar las características físicas en la vestimenta del autor del hecho.
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Con esa información, los agentes patrullaron los alrededores y lograron localizar al sospechoso cerca de allí, en calle San Lorenzo al 5600.
El sujeto fue aprehendido en el lugar por el delito de hurto y trasladado a la Comisaría 6.ª, donde quedó a disposición de la Justicia.