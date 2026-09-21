Un hombre de 63 años que estaba detenido en una causa por tentativa de femicidio fue encontrado muerto este domingo en el sector de alojamiento de la Comisaría 14.ª de Garupá, Misiones.
Encontraron muerto en una comisaría de Misiones a un detenido por tentativa de femicidio
El hecho ocurrió en Garupá, tras un encuentro religioso. La Justicia intervino y busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso dentro de la dependencia.
El hallazgo se produjo alrededor de las 18.20, luego de que el detenido participara de un encuentro religioso junto a otros presos. La Justicia intervino y busca determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.
El hallazgo
El hombre fue identificado como Ramón Isabelino Ortiz y estaba alojado en el sector de Resguardo de Detenidos de la dependencia, perteneciente a la Unidad Regional X.
Según fuentes policiales citadas por El Territorio, Ortiz había participado minutos antes de un culto y espacio de acercamiento a la fe que se realiza durante los fines de semana junto a otros detenidos.
Antes de que finalizara la actividad, el hombre se retiró y regresó al sector de alojamiento. Cuando los demás presos volvieron al pabellón, lo encontraron ahorcado y sin signos vitales, por lo que dieron aviso de inmediato a los efectivos que se encontraban a cargo de la custodia.
Intervino la Justicia
Luego del hallazgo, se dio intervención a la Justicia y se convocó a personal de la Policía Científica, un médico policial y la morguera para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, las circunstancias de la muerte permanecen bajo investigación. La pesquisa deberá establecer qué ocurrió dentro de la dependencia y precisar las condiciones en las que murió el detenido.
Por qué estaba detenido
Ortiz permanecía detenido desde el 9 de julio y estaba a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 7. La detención se produjo en el marco de una causa caratulada como tentativa de femicidio por un episodio ocurrido en Garupá.
De acuerdo con la denuncia incorporada al expediente, su esposa, de 56 años, declaró que el hombre la había amenazado de muerte y atacado con un cuchillo.
Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió cortes en distintas partes del cuerpo y golpes en el rostro. Sin embargo, logró escapar y fue auxiliada por vecinos.
Ahora, la investigación judicial deberá avanzar para determinar qué sucedió con Ortiz dentro de la Comisaría 14.ª y establecer las circunstancias precisas de su muerte.