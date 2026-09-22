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Puccini destacó el impacto de las empresas de Rafaela: “Los Juegos superaron ampliamente las expectativas”

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe recorrió empresas rafaelinas vinculadas a la organización del evento y valoró el movimiento económico generado por la competencia.

Puccini recorrió Rafaela durante una nueva jornada de los Juegos Suramericanos.Puccini recorrió Rafaela durante una nueva jornada de los Juegos Suramericanos.
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El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, visitó Rafaela durante una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y destacó el impacto que tiene el evento en el entramado productivo de la provincia.

Durante su recorrida, junto al vocero para Juegos Suramericanos en Rafaela, Mauricio Basso, el funcionario puso el foco en el aporte de las empresas santafesinas que forman parte de la competencia, tanto como proveedoras como sponsors oficiales.

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“Queríamos mostrar también el lado productivo que tienen los Juegos Suramericanos. Más allá del legado que nos dejan la infraestructura, también mostrar toda la parte productiva, las empresas, muchas de aquí de Rafaela, que han tenido una gran participación”, explicó.

En ese marco, visitaron una reconocida empresa local que es sponsor oficial de los Juegos, además de Limansky, firma rafaelina que proveyó los colchones utilizados por los atletas, y la Villa Olímpica, donde también participan empresas de la ciudad en servicios como el catering y la atención a las delegaciones.

“Hay mano de obra santafesina, talento santafesino, empresas pymes que demuestran a la provincia, a la República Argentina y al mundo que estamos preparados para eventos internacionales como este”, afirmó Puccini.

“Los Juegos superaron las expectativas”

A una semana del inicio de la competencia, el ministro realizó un balance positivo del desarrollo del evento en Rafaela, Rosario y Santa Fe.

“Creo que ha superado ampliamente las expectativas. Todos los estadios están colmados, hay un clima de familias que van con los niños y niñas a los eventos, con alegría y con la posibilidad de participar”, señaló.

Puccini remarcó la importancia de que los Juegos permitan acercar nuevas disciplinas deportivas a la comunidad.

“Una familia quizás venga al velódromo y un niño tenga la posibilidad de ver una actividad deportiva que quizás nunca había visto. Si esto no estaría, quizás no la vería”, expresó.

Además, destacó el movimiento económico generado por la competencia y señaló que los Juegos producen un impacto en distintos sectores de la provincia.

“Casi 280.000 o 300.000 turistas, casi 400.000 millones de pesos que están dinamizando la economía provincial”, indicó.

El desafío: aprovechar el legado de la infraestructura

Más allá del desarrollo deportivo, Puccini planteó la necesidad de pensar cómo utilizar los escenarios construidos y renovados una vez finalizada la competencia.

“Lo que hablamos con el sector gastronómico y con la Cámara de Comercio e Industria es este presente que quisiéramos que no termine, pero empezar a pensar el futuro”, sostuvo.

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En ese sentido, destacó especialmente la infraestructura deportiva que quedó en Rafaela y la posibilidad de promocionarla para futuros eventos.

“Este velódromo, como nos contaban los propios ejecutivos del Comité Olímpico, no lo tiene ni siquiera nadie en el país y en gran parte de Sudamérica tampoco cuentan con estas instalaciones”, afirmó.

El ministro adelantó que la provincia buscará mostrar estos espacios en encuentros internacionales vinculados al turismo y la organización de eventos.

“El objetivo es articular lo público y lo privado para que esta infraestructura siga generando actividades, empleo y oportunidades para Santa Fe”, concluyó.

12 - 26 de septiembre de 2026
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