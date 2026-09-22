Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este martes 22 de septiembre con una de las jornadas más cargadas del calendario, con actividad desde las 8 y competencias repartidas entre Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Mar del Plata.
Juegos Suramericanos: la agenda completa del martes 22 de septiembre
La jornada tendrá finales de hockey, atletismo, remo costero, tenis de mesa, escalada y ciclismo pista, además de múltiples presentaciones de Argentina.
La programación incluirá surf, hockey, polo acuático, squash, raquetbol, bádminton, atletismo, tiro con arco, remo costero, voleibol, tenis, tenis de mesa, pádel, escalada, handball, softbol, ciclismo pista, frontón, frontball y pelota trinquete.
La delegación argentina tendrá presencia durante todo el día, con compromisos en polo acuático, vóley, handball, softbol, frontón y frontball, además de las distintas pruebas individuales y por equipos.
Medallas desde la mañana
La actividad comenzará a las 8 en Mar del Plata con distintas rondas de surf: repechajes de longboard masculino y femenino, segunda ronda de shortboard y primera ronda de bodyboard.
Desde las 9, Santa Fe tendrá una intensa programación. El hockey masculino disputará el partido por la medalla de bronce, mientras que comenzará el atletismo con los 100 metros del decatlón.
También a las 9 arrancará el remo costero con las pruebas contrarreloj de single femenino y masculino, dobles femenino, masculino y mixto. En ese mismo bloque se disputará la final femenina de single.
El atletismo tendrá desde las 9.15 la final masculina de lanzamiento de disco y, cinco minutos más tarde, la definición de los 10.000 metros masculinos. A las 9.35 continuará el decatlón con el salto en largo.
Rosario concentrará desde las 9 actividad de polo acuático, squash, raquetbol, bádminton y tiro con arco. Argentina enfrentará a Colombia por la fase de grupos del waterpolo femenino.
Remo costero y hockey, con varias definiciones
A las 10 se disputará en Santa Fe la final masculina de single de remo costero. Una hora después será el turno del doble femenino y a las 12 se definirá el doble masculino.
El programa de remo se completará a las 13 con la final del doble mixto.
El hockey tendrá una jornada decisiva. A las 11.15 se jugará el partido femenino por la medalla de bronce.
Desde las 13.30 llegará la final masculina por la medalla de oro, mientras que a las 15.45 se disputará la definición femenina.
En paralelo, el atletismo continuará con el relevo mixto 4x100 desde las 11 y distintas pruebas del decatlón.
Argentina en vóley y polo acuático
Rosario tendrá a las 10 el partido de voleibol masculino entre Colombia y Chile.
Argentina tendrá su presentación desde las 15 frente a Perú.
El polo acuático femenino continuará durante todo el día. Uruguay y Brasil jugarán a las 10.30, Chile enfrentará a Perú desde las 12 y, a las 18, Argentina volverá a presentarse ante Perú.
En la rama masculina, Brasil y Perú jugarán a las 13.30 y Uruguay enfrentará a Chile desde las 15.
Argentina tendrá su compromiso masculino a las 16.30 frente a Colombia.
La programación femenina continuará a las 19.30 con Brasil ante Chile y cerrará a las 21 con Colombia frente a Uruguay.
Atletismo, escalada y tenis de mesa en la tarde
Santa Fe tendrá uno de sus bloques más importantes desde las 18.
El atletismo comenzará con las semifinales masculinas de 100 metros y continuará con lanzamiento de disco femenino, semifinales de 100 metros femenino, salto con garrocha masculino y la final femenina de los 10.000 metros.
A las 18.30 se disputará también la final femenina de Boulder en escalada.
El salto en largo femenino tendrá su definición desde las 18.45. Luego llegarán las semifinales de 400 metros masculino y femenino.
Las finales de los 100 metros serán uno de los principales cierres del atletismo: la masculina comenzará a las 20 y la femenina a las 20.10.
Rosario tendrá desde las 16 las semifinales y la final del dobles mixto de tenis de mesa, además de las rondas de 16 de los cuadros individuales femenino y masculino.
Handball y softbol para el cierre
El handball masculino comenzará a las 14.30 en Santa Fe con Chile frente a Perú.
A las 17 será el turno de Uruguay ante Brasil.
Argentina cerrará la jornada de la disciplina desde las 19.30 frente a Paraguay.
El softbol masculino tendrá actividad en Paraná. Bolivia enfrentará a Perú a las 15.30 y volverá a jugar a las 18 ante Venezuela.
Argentina se presentará desde las 20.30 frente a Perú por la fase preliminar.
Ciclismo pista y pelota
Rafaela tendrá además una extensa programación de ciclismo pista dividida en bloques de mañana y tarde.
Desde las 11 están previstas las primeras pruebas del omnium femenino, la clasificación de velocidad femenina y las semifinales masculinas de velocidad.
Desde las 18 continuarán los cuartos de final femeninos, las finales masculinas de velocidad y las últimas pruebas del omnium femenino, incluida la definición por puntos.
Rosario tendrá también competencias de frontón, frontball y pelota trinquete sin horarios individuales informados.
Argentina aparece en los partidos masculinos de frontón ante Chile, en el femenino frente a Perú y en el frontball masculino ante Venezuela.