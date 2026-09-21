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Golazo sobre la hora y clasificación de Argentina a semifinales de fútbol masculino

Ramiro Tulián la clavó en el ángulo a los 93 minutos y puso el empate 1 a 1 ante Venezuela para asegurar el segundo puesto.

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Argentina empató de forma agónica ante Venezuela por 1 a 1 en la tercera fecha de la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Con un golazo de Ramiro Tulián desde afuera del área a los 93 minutos, la albiceleste logró el punto necesario para asegurar el segundo puesto.

Los sub-19 argentinos perdían ante su par venezolano por 1 a 0 por el gol de Jesús González a los 27 minutos del primer tiempo.

Tulián, juvenil del Club Atlético Belgrano que juega de mediocampista, logró la igualdad y puso el 1 a 1 para rescatar a los dirigidos por Diego Placente.

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El encuentro se disputó desde las 15 horas en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario.

La tabla

Paraguay lideró el grupo A con 7 puntos y se quedó con el primer puesto. Argentina mantuvo la segunda posición tras el empate y quedó con 4 unidades. Ambos pasaron a semis.

El festejo de los pibes argentinos. Crédito: OdesurEl festejo de los pibes argentinos. Crédito: Odesur

Venezuela, tras el gol de Tulián, se mantuvo en tercera posición con 4 puntos, pero menor diferencia de gol que los argentinos. El último fue Uruguay con sólo 1 punto.

Cuándo vuelve a jugar

Argentina jugará las semifinales el próximo miércoles 23 de septiembre a las 15 horas ante Chile.

El festejo de los pibes argentinos. Crédito: OdesurEl festejo de los pibes argentinos. Crédito: Odesur

La otra semifinal será entre Paraguay y Colombia.

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