Argentina empató de forma agónica ante Venezuela por 1 a 1 en la tercera fecha de la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Golazo sobre la hora y clasificación de Argentina a semifinales de fútbol masculino
Ramiro Tulián la clavó en el ángulo a los 93 minutos y puso el empate 1 a 1 ante Venezuela para asegurar el segundo puesto.
Con un golazo de Ramiro Tulián desde afuera del área a los 93 minutos, la albiceleste logró el punto necesario para asegurar el segundo puesto.
Los sub-19 argentinos perdían ante su par venezolano por 1 a 0 por el gol de Jesús González a los 27 minutos del primer tiempo.
Tulián, juvenil del Club Atlético Belgrano que juega de mediocampista, logró la igualdad y puso el 1 a 1 para rescatar a los dirigidos por Diego Placente.
El encuentro se disputó desde las 15 horas en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario.
La tabla
Paraguay lideró el grupo A con 7 puntos y se quedó con el primer puesto. Argentina mantuvo la segunda posición tras el empate y quedó con 4 unidades. Ambos pasaron a semis.
Venezuela, tras el gol de Tulián, se mantuvo en tercera posición con 4 puntos, pero menor diferencia de gol que los argentinos. El último fue Uruguay con sólo 1 punto.
Cuándo vuelve a jugar
Argentina jugará las semifinales el próximo miércoles 23 de septiembre a las 15 horas ante Chile.
La otra semifinal será entre Paraguay y Colombia.