Representantes del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) visitaron Rafaela durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y destacaron el nivel de la competencia, la calidad de los escenarios deportivos y el acompañamiento recibido por parte de la organización.
“Son unos Juegos magníficos”: integrantes del ENARD destacaron el nivel de Santa Fe 2026
Representantes del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo valoraron la organización de los Juegos Suramericanos, las instalaciones de Rafaela y el trabajo de apoyo al deporte de alto rendimiento.
Daniela Sruoga, Martín Demonte y Guido Ramírez, integrantes del organismo, explicaron el rol del ENARD dentro del sistema deportivo argentino y remarcaron la importancia de acompañar a los atletas que representan al país en competencias internacionales.
“El ENARD es un ente que trabaja con el alto rendimiento deportivo. Es un ente de composición mixta que depende del Comité Olímpico Argentino y de la Subsecretaría de Deportes de la Nación”, explicaron.
Desde el organismo señalaron que el trabajo está enfocado en los deportes que alcanzan niveles Panamericanos y Olímpicos, mediante apoyo a planes deportivos, sistemas de becas y acompañamiento técnico.
“Trabajamos en el apoyo a los planes deportivos, al sistema de becas y hacemos un acompañamiento técnico muy cercano. También trabajamos con especialistas y coordinadores técnicos que tienen grupos de deportes a cargo para analizar y trabajar junto a las federaciones”, detallaron.
Rafaela y un escenario de nivel internacional
Durante su visita a Rafaela, los representantes del ENARD destacaron especialmente el Velódromo, uno de los escenarios utilizados durante los Juegos.
“Es un escenario de un nivel internacional muy alto. Estamos sorprendidos porque Argentina y Santa Fe son una provincia muy cálida, siempre es lindo venir, y en mi caso estuve en Santa Fe y hoy en Rafaela”, expresaron. Además, remarcaron la calidad de las instalaciones deportivas.
“Este velódromo realmente es de los mejores del mundo, así que estamos contentos y disfrutando de estos Juegos”, señalaron. También valoraron la respuesta del público y el acompañamiento en las distintas sedes.
“La concurrencia, la gente y el acompañamiento hacen que sean unos Juegos magníficos. En Santa Fe, Rafaela y Rosario se está viviendo un espectáculo muy bueno”, destacaron.
Hospitalidad y organización
Los representantes del ENARD resaltaron la atención recibida desde el inicio del certamen.
“Nos atendieron muy bien desde el momento cero hasta ahora. Siempre nos ayudaron, nos acompañaron y nos dieron una bienvenida muy cálida, tanto el comité organizador como la gente en general”, afirmaron.
Medallero
Además, valoraron la predisposición para resolver situaciones durante el desarrollo de la competencia.
“Tanto en la Villa como en los escenarios siempre están con la mejor predisposición y la voluntad de resolver todo”, agregaron.
El valor del deporte argentino
Los integrantes del organismo también destacaron la pasión como una característica distintiva del deporte nacional. “El deporte argentino tiene un plus: la pasión. La mejor forma de representar a tu país es ponerte la bandera o la camiseta y salir a jugar en lo que a cada uno le gusta”, expresaron.
En ese sentido, remarcaron la importancia de los jóvenes atletas que participan en los Juegos Suramericanos.
“Hay muchos chicos y chicas que se están destacando, que están mostrando quiénes son y las ganas que tienen. Ojalá podamos estar siempre a la altura para acompañarlos y construir entre todos un deporte argentino mucho más representativo”, señalaron.
Desde el ENARD explicaron que el apoyo al alto rendimiento no se limita únicamente al aspecto económico. “Trabajamos todos los días para apoyar, no solamente desde lo económico, sino también desde lo profesional, la asistencia técnica y la contención”, indicaron.
Finalmente, destacaron la importancia de mantener un vínculo cercano con los atletas. “Tratamos todo el tiempo de estar acompañando a quienes representan a Argentina. Nos gusta hacer un trabajo muy cercano con los atletas y brindar todo lo que está a nuestro alcance”, concluyeron.