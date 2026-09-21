Los grupos Nuestro Romance y Bandalos Chinos se presentarán en la ciudad de Santa Fe esta tarde, en el marco del Fan Fest de los Juegos Suramericanos, en un evento también que permitirá celebrar el Día de la Primavera. Bandalos Chinos se presentará a las 19 m y Nuestro Romance a las 20. Ambas bandas tocarán en el Escenario 1.
Nuestro Romance y Bandalos Chinos se presentan hoy en el Fan Fest de la ciudad de Santa Fe
Los músicos se presentan hoy en el Parque del Sur. “Está espectacular la infraestructura que hicieron para que se puedan realizar los Juegos”, coincidieron. El ingreso a los Fan Fest es gratuito a través de un código QR.
Previo al show, Gregorio “Goyo" Degano, de Bandalos Chinos, detalló que estuvimos hace poco en Santa Fe y “volver en un escenario como este, en el marco de los Juegos Suramericanos, da la oportunidad para que se puedan acercar muchos chicos y chicas esta tarde. Estamos muy contentos con esta posibilidad. Nuestro show es uno propio de festival, donde vamos a tocar nuestras canciones más conocidas”.
Medallero
Sobre los Juegos, Degano precisó que los “venía siguiendo por la televisión. Por eso tengo muchas expectativas y muchas ganas de asistir a verlas. Está espectacular la infraestructura que hicieron para que se puedan realizar. Me encantan los deportes y con los Suramericanos estoy descubriendo un montón de disciplinas nuevas para mí”.
Por su parte, los integrantes de Nuestro Romance, Juan Amón, Pol Piriz y Lulo Scattini, manifestaron que están “felices de estar acá por primera vez. Estamos todos muy manijas. Esta noche van a poder un montón de éxitos románticos y canciones para que la gente baile y se emocione”.
Los Fan Fest
Como parte de la programación de los Fan Fest de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, los grupos musicales cerrarán la jornada que, además de las competencias de los Juegos, cuenta con espectáculos musicales, gastronomía, actividades deportivas, simuladores, experiencias interactivas, radio, streaming y propuestas para todas las edades.
El ingreso a los Fan Fest es gratuito a través de un código QR. Para obtener tu QR gratuito, ingresá acá: https://fanfest.santafe2026.ar/.