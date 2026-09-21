Juegos Suramericanos

Nuestro Romance y Bandalos Chinos se presentan hoy en el Fan Fest de la ciudad de Santa Fe

Los músicos se presentan hoy en el Parque del Sur. “Está espectacular la infraestructura que hicieron para que se puedan realizar los Juegos”, coincidieron. El ingreso a los Fan Fest es gratuito a través de un código QR.