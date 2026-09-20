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Juegos Suramericanos: reprogramaron las finales de Rugby 7 y los partidos de fútbol en Rosario

Los partidos suspendidos ya tienen nueva fecha y horario. El fútbol se disputará en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, mientras que el Rugby 7 tendrá sus definiciones en el Hipódromo.

Tras la suspensión obligada por razones climáticas, la organización de los Juegos Suramericanos de Rosario confirmó el nuevo cronograma para las competencias de Fútbol y Rugby 7, las cuales se llevarán a cabo el lunes 21 de septiembreTras la suspensión obligada por razones climáticas, la organización de los Juegos Suramericanos de Rosario confirmó el nuevo cronograma para las competencias de Fútbol y Rugby 7, las cuales se llevarán a cabo el lunes 21 de septiembre
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Tras la suspensión por cuestiones climáticas de los partidos de Rugby 7 y Fútbol por los Juegos Suramericanos en Rosario, se definieron los nuevos horarios para ambas disciplinas. En el caso del fútbol femenino y masculino, los enfrentamientos serán desde las 10 en la Asociación Rosarina de Fútbol. Y el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario.

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Cabe recordar que quienes habían adquirido sus ticket previamente podrán ingresar con los mismos sin necesidad de otro trámite. En tanto, el ingreso general sigue siendo libre y gratuito, hasta completar el aforo, previa obtención del QR de ingreso al Fan Fest que habilita la circulación por todos los escenarios deportivos.

Fútbol femenino y masculino

El lunes 21 de septiembre, el fútbol femenino tendrá el partido entre Paraguay y Chile, desde las 10, en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Santa Fe 2026: Venezuela abrió el fútbol femenino con victoria ante ParaguayLa actividad futbolística se desarrollará en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

En la rama masculina, Panamá y Perú se enfrentarán a partir de las 15, también en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

En Rugby 7 todas las finales serán el lunes

Las definiciones del Rugby 7 también fueron trasladadas al lunes 21 de septiembre. Los cuatro partidos se disputarán en el Hipódromo de Rosario, ubicado en el corazón del Parque Independencia, desde las 18.52.

A las 18.52, Paraguay y Uruguay jugarán por la medalla de bronce femenina. A las 19.42, será la final por el oro entre Argentina y Colombia.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 suman al rugby 7 como protagonista.El cronograma ovalado comprende las disputas por el bronce y las grandes finales por la medalla de oro.

En la rama masculina, Uruguay y Colombia disputarán el bronce desde las 19.17, mientras que la final por la medalla de oro entre Chile y Argentina comenzará a las 20.12.

Los equipos arbitrales y los jueces de in-goal asignados se mantendrán de acuerdo con la disposición de la Dirección Técnica.

Los QR mantienen su validez

Las personas que habían obtenido un QR para ingresar a los partidos previstos para este domingo podrán utilizar el mismo código de acceso para la jornada reprogramada del lunes 21 de septiembre.

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