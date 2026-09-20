Cuándo y a qué hora se juegan

Juegos Suramericanos: reprogramaron las finales de Rugby 7 y los partidos de fútbol en Rosario

Los partidos suspendidos ya tienen nueva fecha y horario. El fútbol se disputará en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, mientras que el Rugby 7 tendrá sus definiciones en el Hipódromo.