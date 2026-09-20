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Eugenia De Armas ganó el oro en Wakeboard Femenino

La argentina se quedó con el primer puesto en las pruebas realizadas en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe.

Eugenia De Armas y su medalla de oro en esquí acuático. Crédito: Fernando NicolaEugenia De Armas y su medalla de oro en esquí acuático. Crédito: Fernando Nicola
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Eugenia de Armas volvió a subir a lo más alto del wakeboard femenino. La argentina ganó la prueba de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 90,33 puntos en el Lago Sur y, además, consiguió la clasificación a Lima 2027, donde buscará su tercer oro panamericano consecutivo.

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Las pruebas se realizaron este domingo por la mañana en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe.

Eugenia De Armas y su medalla de oro en esquí acuático. Crédito: Fernando NicolaEugenia De Armas y su medalla de oro en esquí acuático. Crédito: Fernando Nicola

La chilena Ignacia Holscher, con 79,00 puntos, terminó segunda, mientras que su hermana María Victoria “Vicky” de Armas completó el podio argentino con 67,66 y se quedó con la medalla de bronce.

Domingo de Water Ski en el Parque del Sur

Domingo de Water Ski en el Parque del Sur

Hermanas al podio

El resultado tuvo un significado especial para las hermanas De Armas, que antes de la competencia tenían un objetivo compartido: subir juntas al podio de los Juegos Suramericanos.

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Eugenia, flamante tricampeona del mundo, consiguió el oro suramericano y Vicky el bronce, en una jornada que les permitió cumplir ese deseo frente al público argentino.

Eugenia De Armas y su medalla de oro en esquí acuático. Crédito: Fernando NicolaEugenia De Armas y su medalla de oro en esquí acuático. Crédito: Fernando Nicola

Eugenia y Vicky comenzaron juntas en el deporte y a lo largo de sus carreras también construyeron una relación de admiración mutua. En Santa Fe, esa historia tuvo una nueva escena con las dos compartiendo el podio y las medallas para la Argentina.

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