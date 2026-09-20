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Maximiliano Pullaro
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Este domingo

Los Leones vencieron a Uruguay por los Juegos Suramericanos 2026

La Selección Argentina de hockey masculino se impuso ante el combinado uruguayo por la cuarta fecha.

Los Leones se preparan para la final.Los Leones se preparan para la final.
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La Selección Argentina de hockey masculino continuó este domingo su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ante Uruguay.

Mirá tambiénLos Leones golearon a Chile y aseguraron su pase a la final por el oro en el hockey sobre césped

Fue triunfo por 7 a 0 con goles de Joaquín Acosta (x2), Nicolás Rodríguez, Mateo Serrano, Mateo Torrigiani, Luca Dulor y Nicolás Cicileo.

El encuentro se disputó desde las 12 horas en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) de la ciudad de Santa Fe, sede de este deporte en sus dos ramas.

Cuándo juegan la final

Los Leones disputarán este martes 22 de septiembre el partido final por la medalla de oro desde las 13:30 horas en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

El partido por el bronce se jugará durante la misma jornada, pero desde las 9 horas.

Las Leonas tendrán su final también el martes, pero desde las 15:45 horas.

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