La programación del noveno día de competencia incluye pruebas en distintos escenarios de la capital provincial y Recreo, además de actividades culturales para el público.
Suramericanos: la agenda deportiva y cultural de este domingo 20 de septiembre
La competencia vivirá un domingo determinante con nutrida acción en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Toda la grilla de actividades.
En la capital
La actividad comenzará por la mañana con el esquí náutico en el Lago Sur del Club El Quillá, donde las competencias se desarrollarán de 9.30 a 17. La disciplina tendrá distintas pruebas a lo largo de la jornada.
En paralelo, el tiro deportivo se disputará de 9 a 15.30 en el Centro Internacional de Tiro de Recreo. El hockey sobre césped tendrá tres partidos entre las 10 y las 16 en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, ubicado en el Parque del Sur.
Juegan los seleccionados argentinos tanto en la rama femenina (Las Leonas) como en la masculina (Los Leones).
La agenda de deportes náuticos continuará en la Laguna Setúbal, con las competencias de vela previstas entre las 12 y las 16.30.
Uno de los principales atractivos de la jornada será el balonmano femenino, que tendrá tres encuentros en el Estadio Invencible Santa Fe. La programación comenzará a las 14.30 con Perú frente a Colombia y continuará a las 17 con Uruguay ante Chile.
El cierre estará a cargo de la selección argentina, que enfrentará a Paraguay desde las 19.30, en un nuevo compromiso del torneo continental.
Rosario y Rafaela
La agenda deportiva también tendrá competencias en otras disciplinas y escenarios de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan en distintas ciudades de la región.
El judo disputará la competencia por equipos mixtos, con preliminares desde las 9 y finales a partir de las 12.30.
En fútbol femenino, Venezuela se medirá con Uruguay a las 10, mientras que Paraguay enfrentará a Chile desde las 15. En la rama masculina, Colombia jugará ante Chile a las 10 y Perú se medirá con Panamá a las 15.
El patinaje de velocidad tendrá dos bloques: las series y semifinales se realizarán de 9.30 a 10.45, mientras que las finales están previstas entre las 16 y las 17.20.
Música y espectáculos
La programación cultural acompañará la jornada deportiva con propuestas musicales en el escenario de la Fan Zone de Santa Fe.
La actividad comenzará a las 15 con un DJ. Luego, a las 16, se presentará Particulares; a las 17 será el turno de La Tito Furcata y a las 19 actuará Candela Fernández.
El cierre musical está previsto para las 20, con la presentación de Cinturón de Bonadeo.
De esta manera, el domingo combinará competencias deportivas, partidos de selecciones y espectáculos musicales, con actividades distribuidas durante todo el día en Santa Fe y otras sedes de los Juegos.