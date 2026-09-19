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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
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Esquí - Juegos Suramericanos 2026

Tobías y Francisco Giorgis lograron plata y bronce

Los argentinos se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente, en al prueba acuática. El ganador fue el chileno Martín Labra.

El chileno Martín Labra, oro en Esquí.El chileno Martín Labra, oro en Esquí.
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Tobías y Francisco Giorgis tuvieron una destacada actuación en las aguas santafesinas y se subieron al podio detrás del chileno Martín Labra, quien se quedó con el oro. En la rama femenina, la colombiana Daniela Verswyvel obtuvo la máxima presea.

Martín Labra, ganador del oroMartín Labra, ganador del oro

La jornada de esquí náutico en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejó un balance muy positivo para la delegación nacional, con una gran actuación de los deportistas argentinos en la prueba de overall. Tobías y Francisco Giorgis mostraron un alto nivel competitivo frente a los mejores exponentes de la región y lograron meterse en el podio tras adjudicarse las medallas de plata y bronce, respectivamente, aportando dos nuevas preseas al medallero del Team Argentina.

El Esquí Acuático y sus impactantes postales en el Lago del Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Fernando NicolaEl Esquí Acuático y sus impactantes postales en el Lago del Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

La prueba consagró como el esquiador más completo al chileno Martín Labra, quien se impuso en el overall y conquistó la vigesimotercera medalla de oro para el Team Chile en lo que va del certamen. Los hermanos Giorgis dieron batalla hasta el final de la competencia y consolidaron el protagonismo argentino en las disciplinas náuticas disputadas en la capital provincial.

Por su parte, en la competencia femenina el oro quedó en manos de la colombiana Daniela Verswyvel, quien lideró la prueba de principio a fin. El podio femenino se completó con la presencia de las chilenas Agustina Varas y Dominga González, quienes cosecharon las medallas de plata y bronce para su país.

12 - 26 de septiembre de 2026
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