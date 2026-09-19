La Selección Argentina se impuso a Uruguay por 1 a 0 en la segunda fecha de los Juegos Suramericanos, se recuperó de la derrota ante Paraguay y buscará el lunes cerrar la clasificación ante Venezuela. El equipo nacional fue superior, tuvo las mejores chances de gol y ganó merecidamente ante un Coloso Marcelo Bielsa colmado.
Argentina venció a Uruguay y logró el primer triunfo
Con gol de Franco Domínguez en el segundo tiempo, la selección que dirige Diego Placente derrotó a Uruguay por 1 a 0 y sumó sus tres primeros puntos. El próximo lunes buscará sellar la clasificación ante Venezuela.
A los 13 minutos, la primera jugada clara del partido fue para Uruguay. Facundo Martínez ejecutó un tiro libre cerca del área y el arquero argentino Máximo Leguizamón respondió con una volada al palo derecha y evitó que la pelota se metiera en el ángulo.
Tan solo 2 minutos después, Argentina respondió con un zurdazo de Closter que el arquero uruguayo sacó al córner.
A los 19 minutos, Subiabre intentó de tiro libre, pero su zurdazo dio en el palo derecha ante la mirada del arquero.
A los 23 llegó otra calar chance de gol para Argentina. Esquivel desbordó por el sector derecho tras un pase filtrado, envió el centro y frente al arco en el área chica Tulián no llegó a definir.
A los 30, otra jugada clara de Argentina. Espindola conectó de cabeza y tras el rebote del arquero volvió a cabecear, pero la pelota dio en el palo.
El primer tiempo se terminó con Argentina asumiendo el protagonismo y generando las mejores chances de gol.
En el segundo tiempo, Argentina perdió la intensidad y la agresividad que había tenido en el primer tiempo. A los 18 llegó la primea llegada de Argentina con un remate de Tulián que se fue por arriba del travesaño.
A partir de ahí, fue todo del equipo albiceleste que se adueñó de la pelota, tomó el dominio del juego y buscó con variantes llegar a la apertura del marcador.
A los 28 llegó el alivio. Llegó el gol que tanto estaba buscando. Franco Domínguez conectó de cabeza el centro de Jainikoski y puso el 1 a 0.
En el final, Argentina terminó sufriendo, ya que Uruguay fue a buscar el empate, mas con empuje que con juego.
Argentina volverá a jugar el próximo lunes en Rosario ante Venezuela donde buscará un triunfo para asegurar la clasificación.
ARGENTINA: Leguizamón; Silvera, Marcipar, Closter y Salas; Espíndola, Subiabre, Carrizo y Esquivel; Tulián y Ojeda. DT: Diego Placente.
URUGUAY: Amaral; Garcia, Alvez, Würth y Daguer; Sörensen, F. Martínez, Ultra y Domínguez; Amaro y T. Fernández. DT: Santiago Espasandin Martella
Gol: Franco Domínguez a los 28 ST.
Arbitro: Yerson Leodan Zambrano Zambrano
Estadio: Newell´s