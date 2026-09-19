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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
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Fútbol - Juegos Suramericanos 2026

Argentina venció a Uruguay y logró el primer triunfo

Con gol de Franco Domínguez en el segundo tiempo, la selección que dirige Diego Placente derrotó a Uruguay por 1 a 0 y sumó sus tres primeros puntos. El próximo lunes buscará sellar la clasificación ante Venezuela.

Argentina le ganó a Uruguay por 1 a 0Argentina le ganó a Uruguay por 1 a 0
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La Selección Argentina se impuso a Uruguay por 1 a 0 en la segunda fecha de los Juegos Suramericanos, se recuperó de la derrota ante Paraguay y buscará el lunes cerrar la clasificación ante Venezuela. El equipo nacional fue superior, tuvo las mejores chances de gol y ganó merecidamente ante un Coloso Marcelo Bielsa colmado.

A los 13 minutos, la primera jugada clara del partido fue para Uruguay. Facundo Martínez ejecutó un tiro libre cerca del área y el arquero argentino Máximo Leguizamón respondió con una volada al palo derecha y evitó que la pelota se metiera en el ángulo.

Tan solo 2 minutos después, Argentina respondió con un zurdazo de Closter que el arquero uruguayo sacó al córner.

A los 19 minutos, Subiabre intentó de tiro libre, pero su zurdazo dio en el palo derecha ante la mirada del arquero.

Marcipar, una de las figuras de ArgentinaMarcipar, una de las figuras de Argentina

A los 23 llegó otra calar chance de gol para Argentina. Esquivel desbordó por el sector derecho tras un pase filtrado, envió el centro y frente al arco en el área chica Tulián no llegó a definir.

A los 30, otra jugada clara de Argentina. Espindola conectó de cabeza y tras el rebote del arquero volvió a cabecear, pero la pelota dio en el palo.

El primer tiempo se terminó con Argentina asumiendo el protagonismo y generando las mejores chances de gol.

En el segundo tiempo, Argentina perdió la intensidad y la agresividad que había tenido en el primer tiempo. A los 18 llegó la primea llegada de Argentina con un remate de Tulián que se fue por arriba del travesaño.

A partir de ahí, fue todo del equipo albiceleste que se adueñó de la pelota, tomó el dominio del juego y buscó con variantes llegar a la apertura del marcador.

Argentina le ganó a Uruguay 1 a 0Argentina le ganó a Uruguay 1 a 0

A los 28 llegó el alivio. Llegó el gol que tanto estaba buscando. Franco Domínguez conectó de cabeza el centro de Jainikoski y puso el 1 a 0.

En el final, Argentina terminó sufriendo, ya que Uruguay fue a buscar el empate, mas con empuje que con juego.

Argentina volverá a jugar el próximo lunes en Rosario ante Venezuela donde buscará un triunfo para asegurar la clasificación.

ARGENTINA: Leguizamón; Silvera, Marcipar, Closter y Salas; Espíndola, Subiabre, Carrizo y Esquivel; Tulián y Ojeda. DT: Diego Placente.

URUGUAY: Amaral; Garcia, Alvez, Würth y Daguer; Sörensen, F. Martínez, Ultra y Domínguez; Amaro y T. Fernández. DT: Santiago Espasandin Martella

Gol: Franco Domínguez a los 28 ST.

Arbitro: Yerson Leodan Zambrano Zambrano

Estadio: Newell´s

12 - 26 de septiembre de 2026
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