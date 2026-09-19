Amelia Fournel volvió a subir al podio en unos Juegos Suramericanos. La tiradora santafesina consiguió la medalla de bronce en la prueba de rifle 50 metros tres posiciones y sumó una nueva presea para la delegación argentina en Santa Fe 2026.
Amelia Fournel ganó el bronce en tiro y sumó otra medalla para Argentina
La santafesina subió al podio en la prueba de rifle 50 metros tres posiciones y consiguió una nueva presea para la delegación nacional en Santa Fe 2026.
La representante del Tiro Federal de Santa Fe compitió en una de las pruebas de mayor exigencia técnica de la disciplina, que combina las posiciones de rodilla, tendido y de pie.
La competencia la ganó la peruana Alexia Arenas y la plata fue para la brasileña Geovana Meyer.
El resultado significó además un nuevo capítulo en la extensa trayectoria internacional de Fournel, quien nació en Santo Tomé y representa a la provincia en competencias nacionales e internacionales. La deportista cuenta con participaciones olímpicas en Atlanta 1996, Sydney 2000 y Río 2016.
Otro podio
Fournel llegó a los Juegos Suramericanos de Santa Fe con una amplia experiencia en este tipo de competencias. A lo largo de su carrera participó en diferentes ediciones de los Juegos Suramericanos y consiguió seis medallas de oro y dos de plata en anteriores participaciones, de acuerdo con el registro del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
En Asunción 2022, la santafesina había terminado quinta en esta misma prueba, con 286,5 puntos, a dos unidades del podio. En aquella oportunidad, la competencia fue ganada por la brasileña Geovana Meyer.
El bronce obtenido ahora en Santa Fe le permitió volver a quedar entre las mejores de una disciplina que forma parte de su trayectoria desde hace décadas.
Experiencia local
La participación de Fournel también tuvo un significado particular por desarrollarse en territorio santafesino. El tiro deportivo es una de las disciplinas que tiene como sede el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, ubicado en Recreo, dentro del área metropolitana de Santa Fe.
El escenario fue construido especialmente para el desarrollo del alto rendimiento y forma parte de la infraestructura utilizada durante los Juegos Suramericanos 2026. Las competencias de tiro deportivo se desarrollan entre el 15 y el 20 de septiembre.
Fournel integra el equipo argentino junto con otros representantes de experiencia internacional, entre ellos Fernanda Russo, Alexis Eberhardt, Salma Antorena y Ariel Romero.
Con la medalla conseguida por la santafesina, el tiro deportivo volvió a aportar una presea para la delegación nacional durante la competencia que se desarrolla en la provincia.