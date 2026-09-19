Juegos Suramericanos

El partido de Las Leonas se vive en el Fan Fest del Parque del Sur

Con el aforo completo en la cancha de hockey para ver a la Selección argentina el domingo, el Fan Fest de Santa Fe ofrecerá una alternativa para alentar a las campeonas del mundo. El partido de mañana será a las 14 y se podrá seguir en pantalla gigante con acceso gratuito, previa gestión del QR.