La presencia de Las Leonas el domingo también tendrá su espacio en el Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El partido de la Selección argentina de hockey podrá seguirse este domingo desde las 14 en pantalla gigante en el Parque del Sur, en la capital provincial, para que quienes no hayan conseguido un lugar en la cancha puedan acompañar al equipo junto a familiares y amigos.
El partido de Las Leonas se vive en el Fan Fest del Parque del Sur
Con el aforo completo en la cancha de hockey para ver a la Selección argentina el domingo, el Fan Fest de Santa Fe ofrecerá una alternativa para alentar a las campeonas del mundo. El partido de mañana será a las 14 y se podrá seguir en pantalla gigante con acceso gratuito, previa gestión del QR.
La propuesta fue destacada por Virginia Coudannes, vocera de los Juegos, quien valoró el acompañamiento que el público viene brindando a las distintas disciplinas durante la competencia.
“Estamos muy felices con el acompañamiento que tenemos en todas las disciplinas y, en especial, con nuestras campeonas del mundo. Es muy lindo que los más chicos puedan verlas, acompañarlas y soñar con llegar algún día a ese lugar”, señaló.
Una alternativa para acompañar a Las Leonas
Con el aforo completo en la cancha de hockey, el Fan Fest suma una opción para quienes quieran vivir el partido junto a otros hinchas. La transmisión comenzará a las 14 de este domingo, con acceso gratuito al Parque del Sur, previa gestión del código QR correspondiente.
La propuesta suma otro punto de encuentro para vivir los Juegos y acompañar a una de las selecciones argentinas más reconocidas, en una jornada que también tendrá música y distintas actividades en el Fan Fest.
Cómo ingresar al Fan Fest
El acceso es gratuito, pero requiere un QR que debe gestionarse nuevamente cada día a través de entradas.santafe2026.ar. Una vez obtenido el código, se puede ingresar al Parque del Sur y disfrutar de las actividades y transmisiones programadas.