Con sólo 16 años

Julieta Lucas: cuatro oros, una historia de esfuerzo y el desafío de llegar más lejos

La gimnasta de Pilar ganó cuatro medallas de oro y una de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, rompió históricas rachas para la gimnasia argentina y confirmó una progresión que comenzó cuando tenía ocho años. Detrás del éxito aparecen una vida organizada alrededor del alto rendimiento, una escolaridad a distancia y la falta de recursos para competir en el exterior.