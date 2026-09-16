Durante la final disputada este miércoles 16 de septiembre en la Invencible Arena de Santa Fe, Julieta Lucas ejecutó una rutina de alta exigencia técnica que captó la atención del jurado y del público. La representante albiceleste registró una nota de dificultad de 5.300 y una impecable ejecución de 7.934. Sin sufrir penalizaciones, alcanzó la marca definitiva de 13.234 puntos para asegurar el primer lugar del podio.
Julieta Lucas sumó su cuarta medalla dorada en Suelo Femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La gimnasta argentina de 16 años se consagró en la Invencible Arena de Santa Fe, alcanzando otra presea en la competencia tras sus conquistas en All Around, Barras Asimétricas y Equipos.
El segundo puesto quedó en manos de la brasilera Julia Pereira, quien obtuvo la medalla de plata con una marca de 13.167, mientras que la panameña Ana Gutiérrez se adueñó del bronce tras registrar 12.934. En la misma prueba, la argentina Isabella Ajalla finalizó en la sexta posición con una puntuación de 12.400.
"Todas las medallas obtenidas son especiales, pero si tendría que hacer un ranking primero pondría la de equipos porque era un objetivo que nos habíamos puesto y sabíamos que era difícil conseguirlo. Segundo, creo que iría la obtenida en aparatos, porque es algo que me cuesta más, pero todas son muy importantes", dijo la joven en diálogo con la prensa post competición.
Trayectoria y proyección de una figura de la gimnasia
Nacida el 15 de julio de 2010 y oriunda de Del Viso, en el partido de Pilar, Julieta Lucas transita una carrera de ascenso constante en la gimnasia artística continental. Formada deportivamente en el gimnasio Olímpica Pilar, la atleta ya había demostrado su proyección internacional en etapas juveniles, donde logró la medalla de plata en el All Around individual de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y se consagró campeona en los Campeonatos Suramericanos Juveniles. Asimismo, formó parte de la delegación argentina en el Campeonato Mundial Junior de 2025.
En el plano nacional, la deportista llegó a la cita continental tras coronarse campeona en el Torneo Nacional Élite. Su desempeño en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 marca un hito histórico para el equipo argentino de gimnasia artística, que volvió a subirse a lo más alto del podio por equipos en esta competencia continental.
Consagración continental en Santa Fe
Con la conquista en la final de Suelo, Lucas suma cuatro medallas de oro en la presente edición de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras haber triunfado previamente en la clasificación general (All Around), Barras Asimétricas y la competencia de Equipos junto al conjunto nacional. Su cosecha ubica a la representación argentina en los primeros lugares del medallero de la disciplina.