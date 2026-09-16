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Natación: el santafesino Grassi obtuvo la medalla de bronce en 50 metros estilo libre

El ganador fue el brasileño Pedro Silva. Se trató de la cuarta medalla del argentino en la semana, cifra extendida a cinco minutos más tarde.

Grassi al momento de finalizar la prueba. Crédito: SuramericanosGrassi al momento de finalizar la prueba. Crédito: Suramericanos
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El santafesino Santiago Grassi obtuvo la medalla de bronce en 50 metros estilo libre en Natación durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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La prueba se llevó a cabo en el Invencible Centro Acuático Provincial de la ciudad de Rosario, sede de este deporte durante los JJSS.

El resultado

El ganador de la prueba fue el brasileño Pedro Silva con un tiempo de 21.91 segundos. El venezolano Jorge Otaiza finalizó segundo con un tiempo de 22.29 segundos. Grassi terminó tercero con 22.33 segundos.

El festejo brasileño tras el oro. Crédito: SuramericanosEl festejo brasileño tras el oro. Crédito: Suramericanos

El otro argentino finalista, Guido Buscaglia, quedó octavo con un tiempo de 22.81 segundos.

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SIlva había marcado en la instancia previa el récord de los Suramericanos con un tiempo de 21.88.

Los juegos de Grassi

El santafesino ya acumula cinco preseas en lo que va de la semana. Ya había obtenido el bronce en 4 x 100m Relevo Estilo Libre Masculino y en 4 x 100m Relevo Combinado Masculino.

La más importante de todas fue la plata en 50m Mariposa Masculino, donde justamente ganó el venezolano Otaiza.

Su cantidad de medallas se incrementó este mismo miércoles minutos más tarde al obtener la plata en 4 x 100m Relevo Combinado Mixto junto a Cecilia Dieleke, Macarena Ceballos y Matías Chaillou.

12 - 26 de septiembre de 2026
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