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XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Ecuador se adueñó del podio en la final individual de adiestramiento ecuestre

Los jinetes ecuatorianos Julio Mendoza Loor y Carolina Espinoza se quedaron con los dos primeros lugares de la competencia de adiestramiento individual, seguidos en el tercer puesto por el brasileño Eduardo Alves de Lima.

El podio de este miércoles. Foto: @TeamEcuador_OlyEl podio de este miércoles. Foto: @TeamEcuador_Oly
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En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se llevó a cabo la ronda final de la competencia de adiestramiento ecuestre individual (Individual Dressage - ROUND 3 Intermediate | Freestyle / Grand Prix Freestyle).

Foto: @TeamEcuador_OlyFoto: @TeamEcuador_Oly

La jornada estuvo marcada por el dominio de la delegación de Ecuador, que logró asegurar las dos primeras posiciones de la clasificación general gracias a las destacadas presentaciones de sus binomios.

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El jinete ecuatoriano Julio Mendoza Loor, montando a “Deparon”, se coronó en lo más alto con la medalla de oro al registrar un puntaje de 76.420. Su compatriota Carolina Espinoza, junto a “Bak Conde”, se adjudicó la medalla de plata en la segunda posición con una marca de 73.150. El podio con el bronce lo completó el brasileño Eduardo Alves de Lima, quien obtuvo una puntuación de 72.605.

Foto: @TeamEcuador_OlyFoto: @TeamEcuador_Oly

El resto de la clasificación final incluyó al argentino Federico De Michelis en cuarto lugar con “Hot Chocolate” (72.510), seguido por el brasileño Frederico Correa Mandrot con “Maraja Da Sasa JE” (71.450) y la ecuatoriana Franziska Klinkicht con “Bengalo Guardiola II” (70.525).

Las posiciones posteriores fueron ocupadas por Jeferson Rodrigo Pereira (70.420), Paulo Cesar Dos Santos (67.560), Diane Amendolara (67.115), Maria Jose Granja (62.810) y Daniela Andrea Araneda Huidobro (62.420), mientras que el argentino Leonardo Antonio Godoy, con “Marques Do Lis”, se retiró de la competencia.

12 - 26 de septiembre de 2026
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