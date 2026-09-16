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Vela: la argentina Lucía Falasca finalizó segunda en la primera regata de Ilca Femenino

La ganadora de la prueba fue la peruana Caterina Romero. La paraguaya Martina Vera terminó tercera. La segunda regata fue pospuesta y reordenó el calendario.

El momento de la llegada Falasca en la primera regata.El momento de la llegada Falasca en la primera regata.
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La argentina Lucía Falasca finalizó segundo en la primera regata de Ilca 6 Femenino de Vela en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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La prueba se realizó este miércoles por la siesta en aguas de la Laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe frente al Club de Niños Manuel Belgrano.

La que inicialmente iba a ser la primera de las pruebas, programada para las 13:25 de este mismo miércoles, fue pospuesta.

Resultados

En la primera carrera de la clase ILCA 6 Femenino de vela en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la representante de Perú, Caterina Romero, obtuvo la victoria al finalizar en el 1.º puesto con 1 punto neto y total. El 2.º lugar fue para la argentina Lucía Falasca, de 33 años, con 2 puntos, seguida por la paraguaya Martina Vera en la 3.ª posición con 3 puntos.

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El clasificador lo completaron la brasileña Valentina Guimarães en el 4.º puesto con 4 puntos, la uruguaya Paula Defazio en la 5.ª casilla con 5 puntos, y la chilena María José Poncell en la 6.ª posición cerrando el grupo con 6 puntos totales.

12 - 26 de septiembre de 2026
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