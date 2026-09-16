María Velásquez se quedó este miércoles con el primer puesto del triatlón individual femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La colombiana completó el recorrido en 59 minutos y 50 segundos y sumó una nueva presea dorada para su delegación.
Santa Fe 2026: María Velásquez ganó el triatlón y le dio a Colombia su 23° oro
La prueba individual femenina tuvo a la argentina Moira Miranda en el séptimo puesto, con 1:02:09. Brasil y Venezuela completaron el podio.
El triunfo de Velásquez significó la medalla de oro número 23 para Colombia en la competencia. La brasileña Denyfer Arnold terminó segunda con un registro de 1:00:20, mientras que la venezolana Rosa Martínez fue tercera con 1:00:42.
Miranda se metió entre las diez mejores
Argentina tuvo a Moira Miranda como su representante mejor ubicada. La atleta finalizó en el séptimo lugar de la clasificación general después de completar la prueba en 1:02:09.
Las otras argentinas fueron María Vargas y Sofía De Rosas. Vargas terminó 14ª con un tiempo de 1:04:01, mientras que De Rosas se ubicó 15ª al registrar 1:04:06.
Entre ellas aparecieron Vittoria Lopes, de Brasil, cuarta con 1:01:11; Rafaela Capó, de Chile, quinta con 1:01:21; y Dominga Jacome, también chilena, sexta con 1:01:41.
Las posiciones del triatlón femenino
Giovanna Lacerda, de Brasil, fue octava con 1:02:38, seguida por las ecuatorianas Elizabeth Bravo (1:03:26) y María Bonilla (1:03:33), quienes cerraron el Top 10.
La clasificación contó con 25 competidoras. La paraguaya Ana Portillo figuró con DNF, mientras que Susana Guillén, Clara Zubillaga, Gabriela Chávez y Rocío Leaño aparecen en los resultados sin tiempo registrado.