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Santa Fe 2026: María Velásquez ganó el triatlón y le dio a Colombia su 23° oro

La prueba individual femenina tuvo a la argentina Moira Miranda en el séptimo puesto, con 1:02:09. Brasil y Venezuela completaron el podio.

María Velásquez completó el triatlón individual femenino en 59:50 y consiguió la 23ª medalla dorada de Colombia. Foto: Fernando NicolaMaría Velásquez completó el triatlón individual femenino en 59:50 y consiguió la 23ª medalla dorada de Colombia. Foto: Fernando Nicola
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María Velásquez se quedó este miércoles con el primer puesto del triatlón individual femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La colombiana completó el recorrido en 59 minutos y 50 segundos y sumó una nueva presea dorada para su delegación.

El triunfo de Velásquez significó la medalla de oro número 23 para Colombia en la competencia. La brasileña Denyfer Arnold terminó segunda con un registro de 1:00:20, mientras que la venezolana Rosa Martínez fue tercera con 1:00:42.

En fotos: triatlón femenino en los Santa Fe 2026

En fotos: triatlón femenino en los Santa Fe 2026

Miranda se metió entre las diez mejores

Argentina tuvo a Moira Miranda como su representante mejor ubicada. La atleta finalizó en el séptimo lugar de la clasificación general después de completar la prueba en 1:02:09.

Moira Miranda fue la argentina mejor ubicada al finalizar séptima con un registro de 1:02:09.Moira Miranda fue la argentina mejor ubicada al finalizar séptima con un registro de 1:02:09. Foto: Fernando Nicola

Las otras argentinas fueron María Vargas y Sofía De Rosas. Vargas terminó 14ª con un tiempo de 1:04:01, mientras que De Rosas se ubicó 15ª al registrar 1:04:06.

Entre ellas aparecieron Vittoria Lopes, de Brasil, cuarta con 1:01:11; Rafaela Capó, de Chile, quinta con 1:01:21; y Dominga Jacome, también chilena, sexta con 1:01:41.

El triatlón femenino reunió a representantes de distintos países en una de las pruebas de resistencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.El triatlón femenino reunió a representantes de distintos países en una de las pruebas de resistencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Las posiciones del triatlón femenino

Giovanna Lacerda, de Brasil, fue octava con 1:02:38, seguida por las ecuatorianas Elizabeth Bravo (1:03:26) y María Bonilla (1:03:33), quienes cerraron el Top 10.

La clasificación contó con 25 competidoras. La paraguaya Ana Portillo figuró con DNF, mientras que Susana Guillén, Clara Zubillaga, Gabriela Chávez y Rocío Leaño aparecen en los resultados sin tiempo registrado.

12 - 26 de septiembre de 2026
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