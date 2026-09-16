Argentina tuvo una destacada jornada en stand up paddle durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En las competencias disputadas este miércoles en la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, los representantes nacionales consiguieron cuatro medallas: dos de oro, una de plata y una de bronce.
Argentina brilló en Stand Up Paddle y sumó cuatro medallas en la Laguna Setúbal
Santino Basaldella y Juliette Duhaime se quedaron con las preseas doradas, mientras que Ignacio Arias y Alma Coletta completaron los podios argentinos, con bronce y plata respectivamente.
Rama masculina
En la final del Técnico Masculino de SUP, Santino Basaldella se consagró campeón y obtuvo la medalla de oro. El podio se completó con el peruano Itzel Delgado, ganador de la plata, y el argentino Ignacio Arias, que se quedó con el bronce.
De esta manera, Argentina consiguió dos lugares entre los tres primeros de la competencia masculina y sumó nuevas preseas a su participación en los Juegos Suramericanos.
Rama femenina
En la competencia femenina de Técnico, Argentina también tuvo una actuación destacada. Juliette Duhaime se consagró campeona sudamericana y obtuvo la medalla de oro, mientras que Alma Coletta consiguió la plata.
La brasileña Jessika Matos completó el podio con la medalla de bronce. Así, las representantes argentinas también ocuparon los dos primeros lugares de la clasificación.
Cuatro medallas en la Laguna Setúbal
Con los resultados de las competencias masculina y femenina, el SUP aportó cuatro medallas para Argentina durante la jornada: dos de oro, una de plata y una de bronce.
Para Duhaime, además, la consagración en la prueba de Técnico significó su segundo oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de haber ganado también la competencia de Sprint. La campeona del mundo cerró así su participación en el certamen con dos medallas doradas.
La actividad de stand up paddle tuvo como escenario a la Laguna Setúbal, uno de los espacios donde se desarrollan las competencias de los Juegos Suramericanos en la ciudad de Santa Fe.