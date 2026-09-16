La delegación de Argentina sumó este miércoles por la mañana dos medallas en remo. Disputadas en la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe las carreras tuvieron a un argentino en el segundo lugar en single ligero y un tercer lugar en M4.
Argentina sumó dos medallas en remo; gran actuación de Santino Menin
La competición tuvo al uruguayo Felipe Kluver como ganador. El podio se completó con el brasileño Evaldo Becker. Mirá el resumen del desempeño del argentino en la Laguna Setúbal. En
Por el lado del single, Santino Menin conquistó la medalla de plata al llegar 1.12m por detrás del uruguayo Felipe Klüver. El podio lo completó el brasileño Evaldo Becker.
Mientras que en la categoría M4, Argentina llegó en tercer lugar. La plata fue para Chile y el oro para Uruguay con un tiempo de 5:39.15.
Qué dijo Menin
A través de los micrófonos de El Litoral el deportista aseguró estar "muy contento". "Después de esta cancha re complicada con muchas olas y todo, poder llegar al podio segundo detrás de un subcampeón, la verdad que recontra contento".
"Siempre voy a querer buscar más, así que voy a esperar la próxima competencia para lograr otra medalla", cerró.