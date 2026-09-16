La Laguna Setúbal se convertirá desde este miércoles en uno de los grandes escenarios deportivos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Luego de la jornada de este martes, en la que los jueces realizaron la medición y el control de los barcos que tomarán parte de la competencia, llegará el momento de las regatas.
La vela sale a escena en la Setúbal: este miércoles comienzan las regatas
Después de una jornada destinada a la medición y control de las embarcaciones, este miércoles comenzarán a disputarse las regatas. La competencia se extenderá hasta el domingo y reunirá a 49 atletas de distintos países en siete pruebas.
La vela tendrá actividad hasta el domingo 20 de septiembre, con siete pruebas distribuidas entre las clases ILCA 6, ILCA 7, Sunfish, Snipe e iQFoil. El programa oficial establece que las competencias se desarrollarán en la ciudad de Santa Fe entre el 15 y el 20 de septiembre, con la laguna Setúbal como escenario náutico.
Serán 49 atletas inscriptos, pertenecientes a 12 países, de acuerdo con el listado oficial de acreditaciones de los Juegos. La delegación estará integrada por representantes de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, entre los países que figuran en las distintas pruebas de vela.
Todas las categorías y sus protagonistas
La competencia contempla tres pruebas femeninas, tres masculinas y una mixta. En las categorías individuales, cada país presenta un atleta por embarcación, mientras que el Snipe se disputa con tripulaciones de dos personas. Las pruebas son ILCA 6 femenino, ILCA 7 masculino, Sunfish femenino y masculino, iQFoil femenino y masculino y Snipe mixto.
ILCA 6 femenino
Uruguay: Paula Defazio Foglia.
Argentina: Lucía Falasca.
Brasil: Valentina Guimaraes Victor de Araujo.
Chile: María José Poncell Maurín.
Perú: Caterina Isabel Romero Aguirre.
Paraguay: Martina Arianna Vera Bareiro.
ILCA 7 masculino
Uruguay: Stefano Caiafa Morel.
Paraguay: Joaquín Ariel Frutos Garrido.
Brasil: Philipp Andreas Grochtmann.
Argentina: Francisco Guaragna Rigonat.
Perú: Stefano Peschiera Loret de Mola.
Chile: Clemente Germán Seguel Lacámara.
Sunfish femenino
Perú: Adriana Barron Velaochaga.
Colombia: Ana Sofía Bermúdez.
Argentina: Luciana Andrea Cardozo.
Ecuador: María José Cucalón Ramírez.
Uruguay: Lucía Köster Gómez.
Chile: Constanza Paz María Olivares Reyes.
Venezuela: Daniela Rivera.
Brasil: Ana Carolina Tonniges Roth.
La prueba femenina de Sunfish es la que presenta mayor cantidad de países, con ocho participantes.
Sunfish masculino
Argentina: Martín Alsogaray.
Chile: Renato Manuel Brito Catalán.
Venezuela: Marx Rafael Chirinos Guevara.
Perú: Jean Paul de Trazegnies Valdez.
Colombia: Simon Gomez.
Ecuador: Tadas Sailius Koreiva Borysyuk.
Brasil: Felipe Mallmann Fraquelli.
Uruguay: Alan Thomas Mathisson Azpiroz.
También serán ocho los navegantes que competirán por las medallas en esta categoría.
Snipe mixto
Brasil: Rafael Britto Martins Silva y Juliana Martins Duque.
Uruguay: Ricardo “Ricky” Fabini Belhot y Marina Fabini Vidart.
Argentina: Florencia Galimberti y Luciano Pesci.
Ecuador: Alisson Marcela Haon Zambrano y Jonathan David Martinetti Mawyín.
Perú: Ismael Muelle Macchiavello y María Gracia Vegas Trivelli.
Chile: Matías Poncell Maurín y Trinidad Prieto Rosales.
La clase Snipe reunirá a seis tripulaciones y doce atletas. Es la única prueba de vela de los Juegos que se disputa en modalidad mixta y con dos tripulantes por embarcación.
iQFoil femenino
Perú: María Belén Bazo Germán.
Argentina: Chiara Ferretti.
Uruguay: Catalina Limongi Fernández.
Aruba: Zara Rozeboom.
iQFoil masculino
Perú: Bartolomé de las Casas Barbosa.
Uruguay: Máximo Ortiz Bertoletti.
Argentina: Joaquín Reutemann.
Aruba: Kaj Rozeboom.
Brasil: Guilherme Trainini Hony Plentz.
Las dos pruebas de iQFoil completan el programa de siete eventos de la vela.
Una cancha que obliga a leer el agua y el viento
La Setúbal no será solamente el escenario de la competencia: será también uno de los desafíos que deberán resolver los navegantes. La organización eligió la Costanera Este y el sector del Club de Niños Manuel Belgrano como parte del esquema náutico de los Juegos. La propia organización de Santa Fe 2026 define a la Costanera Este como uno de los paisajes naturales más representativos de la ciudad y un espacio tradicional para la práctica de deportes náuticos.
La elección tiene, además, una particularidad: las regatas podrán ser observadas desde la costa, en un entorno urbano y natural que permite acercar la competencia al público. La organización destacó precisamente que los espectadores podrán seguir las diferentes pruebas desde las costas de la laguna.
Pero para los navegantes, la belleza del escenario no significa necesariamente una competencia sencilla. Ricardo “Ricky” Fabini, integrante de la delegación uruguaya en la clase Snipe, conoce bien el comportamiento de la cancha y advierte que la combinación de viento suave y corriente puede convertir cada decisión táctica en una cuestión determinante.
“La cancha de regatas es bastante compleja, sobre todo con la condición de viento que estamos teniendo. La condición de viento es un viento muy suave y tenemos mucha corriente”. El uruguayo explicó que esas condiciones obligan a los competidores a decidir permanentemente entre aprovechar una corriente favorable o buscar una zona con mejores presiones de viento.
“Eso hace que los barcos avancen un poco y la corriente tome un papel preponderante en esto y entonces va a ser difícil, va a haber que elegir entre viento y corriente, por qué lado ir”. Para Fabini, el comportamiento del viento también puede condicionar el programa de competencia: “El viento va a ser el que determine la cantidad de regatas. Yo la veo difícil para que se pueda completar el programa entero”. Cabe mencionar que se disputan dos regatas por día hasta el sábado y otra el domingo.
La misma dificultad fue señalada por la tripulación peruana de Snipe integrada por Ismael Muelle Macchiavello y María Gracia Vegas Trivelli. Ambos ya realizaron entrenamientos en la Setúbal y se encontraron con condiciones cambiantes: jornadas de entre 14 y 15 nudos, viento más inestable y luego una jornada de poco viento.
Al momento de describir la cancha, fueron contundentes: “Inestabilidad, buscar full presiones y estar con la flota porque uno se te va y chau, no lo ves más”.
Un desafío familiar para Uruguay
Para Fabini, además, esta edición de los Juegos tiene un significado que excede la competencia deportiva. El uruguayo participa en Snipe junto a su hija Marina, de 14 años, mientras que su hijo cumple la función de coach de la embarcación.
“En la clase Snipe nosotros la verdad que estamos cumpliendo un sueño”, contó. “Estoy navegando con mi hija de 14 años, mi hijo es el coach. O sea, que la expectativa ya está cumplida, nos estamos divirtiendo como nunca”. La familia Fabini, además, llega con un antecedente deportivo importante: cuatro años atrás, en los últimos Juegos Suramericanos, Uruguay obtuvo la medalla de plata en esta clase.
“También está la chance de pelear el podio y vamos a dar todo por pelear algún puesto dentro del podio. Esa es nuestra meta y disfrutar más que nada, divertirnos, pasarla bien, que eso es lo que queremos y más en familia”, señaló.
La Setúbal, convertida en estadio
La vela será una de las disciplinas que permitirá que los Juegos se integren de manera directa con uno de los paisajes más característicos de Santa Fe. La organización eligió las aguas de la Setúbal para recibir a navegantes de distintos países y convertir durante seis jornadas a la laguna en un estadio deportivo a cielo abierto. La campeona olímpica Cecilia Carranza, embajadora de la disciplina, destacó la elección del escenario y recordó que la Setúbal fue también parte de sus primeros pasos como navegante.
“La Laguna Setúbal será el gran escenario de la vela sudamericana”, había señalado el Gobierno provincial al presentar la competencia, destacando que durante las jornadas de regatas la estrategia, la lectura del viento y la precisión tendrán un peso tan importante como la velocidad.
La competencia forma parte de unos Juegos que reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas, entre Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Este martes, mientras en tierra se completaron las tareas de medición y control de los barcos, la Setúbal comenzó a prepararse para recibir la acción. Desde este miércoles, serán las velas, las corrientes, las rachas y las decisiones de los navegantes las que marcarán el pulso de la competencia. Hasta el momento se esperan vientos suaves predominando del norte para los próximos días.
La primera largada pondrá finalmente en marcha una de las imágenes más esperadas de Santa Fe 2026: los barcos de distintos países navegando frente a la ciudad, con la laguna Setúbal convertida durante cinco días en una gran cancha de regatas.