Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La vela sale a escena en la Setúbal: este miércoles comienzan las regatas

Después de una jornada destinada a la medición y control de las embarcaciones, este miércoles comenzarán a disputarse las regatas. La competencia se extenderá hasta el domingo y reunirá a 49 atletas de distintos países en siete pruebas.